В Хотимском районе Mazda с молодежью вылетела в кювет: один человек погиб, пять пострадали

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще пять получили травмы в аварии, которая произошла 17 ноября, около 21.00, вблизи деревни Ельня Хотимского района, сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

По данным следствия, 21-летний водитель Mazda Xedos 6, проезжая Т-образный перекресток, не учел погодные условия (сильный туман) и не снизил скорость, в результате чего съехал в кювет.

Кроме водителя, в автомобиле ехали пять человек — три девушки и два парня в возрасте от 15 до 23 лет.

В результате ДТП 23-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье, от полученных травм умер на месте происшествия. Остальные участники аварии с телесными повреждениями были доставлены в больницу. По предварительной информации, водитель был трезв.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.