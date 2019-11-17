Microsoft спрятала в Арктике запас открытого кода на случай Апокалипсиса

Источник материала: Tut.by

Компания Microsoft озаботилась будущим человечества и построила в Арктике, на архипелаге Шпицберген, весь запас открытого исходного кода сервиса GitHub на случай, если произойдет конец света. Об этом пишет Bloomberg.



Фото: pixabay.com

Код укрыт в заброшенной угольной шахте. Теоретически он способен пережить даже ядерную войну, землетрясения и другие глобальные катастрофы.

Для того, чтобы строки кода не стерлись, их записали не на дисках или флэш-накопителях, которые сравнительно недолговечны, а на сверхпрочной пленке, покрытой порошком оксида железа. Создатели утверждают, что даже в обычных условиях материал не испортится в течение 750 лет, а в сухой холодной шахте с небольшим количеством кислорода — не менее 2000 лет.

Катушки с пленкой, на которой написан код, помещены в белые контейнеры, похожие на коробку от пиццы. Для экономии места код напечатан очень мелким шрифтом, без лупы прочитать его невозможно.

Рядом с хранилищем кода на случай Апокалипсиса находятся другие подобные хранилища — например, Global Seed Vault, содержащий ДНК всех растений и животных на земле.