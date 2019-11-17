Фильм «Джокер» установил еще один мировой рекорд

Источник материала: Tut.by

Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса с актером Хоакином Фениксом в главной роли заработал более миллиарда долларов в мировом прокате. Это рекорд среди лент с R-рейтингом (к просмотру допускаются только те, кому больше 17 лет). Об этом со ссылкой на профильный сайт Box Office Mojo пишет korrespondent.net.





За время проката картины «Джокер» ее общемировые сборы достигли 1 млрд 16 млн долларов. При этом «домашняя касса» составляет 322 млн, а мировые сборы — 694 млн долларов. В СНГ ее премьера фильма состоялась 3 октября, в мире — 31 августа.

Отмечается, что работа Тодда Филлипса стало первой лентой с R-рейтингом (к просмотру не допускаются лица младше 17 лет без сопровождения родителей. — Прим. ред.) в истории кинематографа, собравшей настолько внушительную сумму. Кроме того, «Джокер» стал всего третьим фильмом в истории, кому это удалось без проката в Китае.

Ранее сообщалось, что «Джокер» стал самым прибыльным фильмом в истории, основанным на комиксах.

В Минске «Джокер» каждую неделю попадает в лидеры проката. Картину будут показывать на больших экранах до 20 ноября.

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