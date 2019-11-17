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Фильм «Джокер» установил еще один мировой рекорд
Источник материала: Tut.by
За время проката картины «Джокер» ее общемировые сборы достигли 1 млрд 16 млн долларов. При этом «домашняя касса» составляет 322 млн, а мировые сборы — 694 млн долларов. В СНГ ее премьера фильма состоялась 3 октября, в мире — 31 августа.
Отмечается, что работа Тодда Филлипса стало первой лентой с R-рейтингом (к просмотру не допускаются лица младше 17 лет без сопровождения родителей. — Прим. ред.) в истории кинематографа, собравшей настолько внушительную сумму. Кроме того, «Джокер» стал всего третьим фильмом в истории, кому это удалось без проката в Китае.
Ранее сообщалось, что «Джокер»
В Минске «Джокер» каждую неделю попадает в лидеры проката. Картину будут показывать на больших экранах до 20 ноября.
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