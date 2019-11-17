﻿ Фильм «Джокер» установил еще один мировой рекорд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фильм «Джокер» установил еще один мировой рекорд

18.11.2019 15:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса с актером Хоакином Фениксом в главной роли заработал более миллиарда долларов в мировом прокате. Это рекорд среди лент с R-рейтингом (к просмотру допускаются только те, кому больше 17 лет). Об этом со ссылкой на профильный сайт Box Office Mojo пишет korrespondent.net.


За время проката картины «Джокер» ее общемировые сборы достигли 1 млрд 16 млн долларов. При этом «домашняя касса» составляет 322 млн, а мировые сборы — 694 млн долларов. В СНГ ее премьера фильма состоялась 3 октября, в мире — 31 августа.

Отмечается, что работа Тодда Филлипса стало первой лентой с R-рейтингом (к просмотру не допускаются лица младше 17 лет без сопровождения родителей. — Прим. ред.) в истории кинематографа, собравшей настолько внушительную сумму. Кроме того, «Джокер» стал всего третьим фильмом в истории, кому это удалось без проката в Китае.

Ранее сообщалось, что «Джокер» стал самым прибыльным фильмом в истории, основанным на комиксах.

В Минске «Джокер» каждую неделю попадает в лидеры проката. Картину будут показывать на больших экранах до 20 ноября.

Купить билет

Читайте также
«Джокер»: 7 из 10. Фильм, которого вы так долго ждали
Что такое сиквел и приквел? Разбираемся в «киношном» сленге (тест)

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на концерт

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса с актером Хоакином Фениксом в главной роли заработал более миллиарда долларов в мировом прокате. Это рекорд среди лент с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Во Франции подвесной мост обрушился, когда на него въехал грузовик: погиб человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика