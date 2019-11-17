Вам тоже кажется, что на этом видео - инопланетяне? Присмотритесь!

Источник материала: Tut.by

В соцсетях стремительно набирает популярность видео, на котором изображено нечто, до боли напоминающее людям инопланетян: только в Twitter за 5 дней ролик набрал больше 12 миллионов просмотров!

Выглядит это по-настоящему жутко, но на самом деле не имеет ничего общего с внеземным разумом. Посмотрите видео и узнайте, кто на нем!