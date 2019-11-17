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Вам тоже кажется, что на этом видео - инопланетяне? Присмотритесь!

18.11.2019 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В соцсетях стремительно набирает популярность видео, на котором изображено нечто, до боли напоминающее людям инопланетян: только в Twitter за 5 дней ролик набрал больше 12 миллионов просмотров!

Выглядит это по-настоящему жутко, но на самом деле не имеет ничего общего с внеземным разумом. Посмотрите видео и узнайте, кто на нем!

 
 
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