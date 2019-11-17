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Бага: Пару лет назад никто не мог предположить, что Брест будет претендовать на чемпионство

18.11.2019 15:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Алексей Бага проводит свой первый полноценный сезон на посту главного тренера БАТЭ. Вылет из еврокубков и почти не осталось шансов на чемпионство — в непростой ситуации в интервью коуч рассуждает о причинах, вспоминает матчи, где все решалось. Несмотря ни на что Алексей Бага счастлив, и для этого у него есть совсем не футбольные причины.


Фото: fcbate.by

— Поздравляем вас с рождением дочери. Какие эмоции?

— Спасибо большое. Эмоции классные, хоть и переживаю подобные чувства уже не в первый раз. Жаль, что мало времени. Много разъездов, подготовка, игры, тренировки. Нужно успевать и с командой быть, и к супруге с доченькой в больницу заглянуть, и домашних повидать. Сейчас у меня настоящий круговорот.

— После матча в Витебске вы сразу поехали в роддом?

— Да, около шести утра я был уже там. И буквально через пару часов медперсонал объявил, что у меня родилась дочка.

— Теперь о футболе. Какое ощущение, когда вы смотрите в турнирную таблицу?

— Честно говоря, я очень редко в нее заглядываю. Сами понимаем, что где-то упустили. И непривычно, что за два тура до конца чемпионата мы не с титулом и не чемпионы. В таблицу не хочется заглядывать — и так знаем, что там происходит.

— Перед стартом турнира вы говорили, что конкурент БАТЭ — это только сам БАТЭ. Оглянувшись на дистанцию, позицию не поменяли?

— Да, она не изменилась, несмотря на возросшую силу соперников — и на футбольном поле и в других аспектах. В тех играх, где мы теряли очки, виноваты сами. Где-то моя вина — не достучался до ребят. Оппоненты как таковые, конечно, были, но самый главный конкурент — мы сами. В играх, где мы теряли очки… Это мы их теряли. Трудно вспомнить матч, где нас переиграли в одну калитку. Только свои ошибки. И за два тура до конца я не отказываюсь от своих слов. Если бы в тех играх мы были в порядке во всех отношениях, то были бы на другом месте в таблице.

— Назовете основную причину, почему сейчас ваша команда отстает на 5 очков? Ведь все думали, что после вылета БАТЭ из Лиги Европы у конкурентов шансов будет немного.

— Глубокое объяснение смогу дать, когда закончится сезон. Просто в спокойной обстановке нужно все проанализировать в комплексе. Но все равно кое-какие выводы можно делать уже сейчас. Так, в еврокубках мы провели восемь матчей. Это и плюс перелеты не могло не сказаться на состоянии команды. А ведь были еще игры сборных.

К тому же из-за травм мы потеряли трех ведущих футболистов. Эти травмы требовали хирургических вмешательств и, как следствие, достаточно серьезных и продолжительных восстановлений. Но, если Милич после артроскопии (исследование суставов с использованием специального оптического оборудования, артроскопа) относительно быстро вернулся в строй, то на Щербицкого можно рассчитывать только в следующем году. Филипенко тоже долго восстанавливался, пропустив несколько месяцев.

Все это вносило свои нюансы в ход подготовки к играм. Завершив выступления в еврокубках, у нас остался один турнир, но многие наши футболисты привлекались к матчам сборных.

Вся эта ситуация послужит мне хорошим уроком и опытом, как подводить команду к матчам, чтобы не было ощутимых потерь очков и не нарушались командные связи и взаимодействия. Ведь здесь очень много нюансов.

Если белорусские ребята со сборной летят в одинаковом режиме, то тому же Виллюмссону приходится проделать совершенно другой путь, Исландия — не близкий свет. Туоминен может и мало играл в клубе, но в сборную летал регулярно. Это все накладывало отпечаток.

Я не оправдываюсь, просто если уж зашла речь о состоянии команды, то эту тему нужно проговорить и объяснить до конца. Повторюсь, это для меня большой первый опыт самостоятельной работы.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Был какой-нибудь случай, когда вам удавалось выбраться из такого сложного положения, когда казалось, что все потеряно?

— Нужно вспоминать времена, когда я еще играл. Потому что в период тренерской работы Гончаренко и Ермаковича мы к этому времени уже решали все вопросы о чемпионстве. Только, наверное, в 2017-м висели на волоске, когда в последнем туре сыграли в гостях с «Городеей» вничью 3:3.

А так вспоминается еще «золотой» матч в 2002 году, когда «Неман» за четыре тура до финиша у опережал нас на семь очков. Наш прошлый опыт говорит о том, что такие случаи были и потому нельзя опускать руки. И пока шанс есть, то надо верить в то, что может случиться еще один такой камбэк.

— Какой матч из всего чемпионата вы бы захотели переиграть?

— Очень тяжело ответить сходу. Все потери были такими досадными… Все хотелось бы отыграть… Наверное, матч с «Городеей» в первом круге, домашний поединок с брестским «Динамо», когда у Сароки было два шикарных момента. Сюда же можно добавить ничейную игру в Бресте, когда мы не использовали классные шансы. Были и другие матчи, но названные почему-то вспоминаются сразу.

— Есть мнение, что БАТЭ перестали бояться. Когда вы подписываете игроков из нашего чемпионата, то, например, в «Ислочи» или «Гомеле» думают — он вчера играл в «Немане», а этот из «Городии», чем они лучше нас, чего бояться?

— Надо понимать, что все меняется, в том числе мнение людей и ценовая политика на футболистов. Плюс появились в этом плане серьезные конкуренты, которые могут предложить в Беларуси хорошие финансовые условия игрокам. Но на сегодня все равно считаю, что перейти в БАТЭ это честь для любого нашего футболиста.

Ведь мы представляем клуб, который привозил в Беларусь грандов. Клуб, который имеет невероятную историю и традиции. Впрочем, каждый игрок — творец своего счастья, потому выбирает свой путь, а есть ведь еще и агенты. Но все равно БАТЭ и поныне — это имя и марка. Один сезон, который идет не под нашу диктовку, не способен перечеркнуть нашу славную историю. Но к любому мнению я отношусь с пониманием.


Фото: fcbate.by

— В 2005-м вы не стали с БАТЭ чемпионом, затем ушли, успели поиграть в Латвии и Бресте. Сейчас чемпионство может у вас отобрать, по сути, клуб, который в какой-то степени тоже не чужой. Ирония судьбы?

— Пару лет назад никто не мог предположить, что Брест будет претендовать на чемпионство, и что там будут играть такие футболисты. Это тема, конечно, интересная. В футболе вообще, много всего удивительного происходит. Например, великий итальянский «Милан» уж сколько лет мечтает о чемпионстве! А прошлогодний финалист Лиги чемпионов «Тоттенхэм», идущий сейчас в Англии на четырнадцатом месте? Да, действительно, с Брестом пересечение интересное. И с ребятами, которые там работают у меня хорошие отношения. Когда сам там играл, от города и людей, остались только самые приятные впечатления. Но сегодня они главные соперники.

— Что касается слухов о вашем уходе из БАТЭ, они чем-то подкреплены?

— Ни с кем никаких разговоров об этом у меня не было. Видимо, какой-то вброс, возможно, кому-то выгодно. Или же просто желание набрать побольше кликов и комментариев. Ничего подобного от руководства не слышал до появления этой новости в интернете. Я спокойно отреагировал на ее — в это время находился у супруги в больнице. Мысли были о другом…

— 14 февраля вы обыграли «Арсенал» и сказали, что победа лучше, чем секс. Ровно через 9 месяцев у вас родилась дочь. Со знаменитой фразой вы тогда погорячились?

— (Смеется). Хорошо, что по жизни есть такие знаки. Есть над чем посмеяться и улыбнуться. Выдал тогда на эмоциях. Но нужно слишком постараться и тонко разбираться в медицине, чтобы высчитать с такой точностью. Да, та фраза стала знаменитой. Спорт — спортом, а жизнь — это жизнь. В любом случае, всегда нужно оставаться человеком.

Благодарим пресс-службу Parimatch за подготовленное интервью.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Алексей Бага проводит свой первый полноценный сезон на посту главного тренера БАТЭ.
 
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