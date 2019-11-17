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В Кремле прокомментировали очередной наезд Лукашенко на Россию

18.11.2019 15:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Кремле обратили внимание на эмоциональные заявления главы Беларуси Александра Лукашенко о "бешеной напряженке" в отношениях Москвы и Минска.



"Но мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность "союзного государства" является абсолютно незыблемой", — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Лукашенко гипотетически рассуждал о целесообразности "союзного государства", как если бы "оно не отвечало интересам" страны, передает ria.ru.


Напомним, накануне Лукашенко заявил, что Беларусь не подпишет дорожные карты по "интеграции" с Россией, если не будут улажены принципиальные вопросы в экономике. 

При этом он возмутился, "на хрена нужен такой союз", если каждый год Минску "подсовывают новые условия". Из-за "громадья" нерешенных споров складывается впечатление, будто между сторонами возникла "напряженка", сказал Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
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В Кремле обратили внимание на эмоциональные заявления главы Беларуси Александра Лукашенко о "бешеной напряженке" в отношениях Москвы и Минска.
 
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