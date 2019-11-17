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В Кремле прокомментировали очередной наезд Лукашенко на Россию
Источник материала: Партизан
В Кремле обратили внимание на эмоциональные заявления главы Беларуси Александра Лукашенко о "бешеной напряженке" в отношениях Москвы и Минска.
"Но мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность "союзного государства" является абсолютно незыблемой", — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Лукашенко гипотетически рассуждал о целесообразности "союзного государства", как если бы "оно не отвечало интересам" страны, передает
Напомним, накануне Лукашенко заявил, что Беларусь не подпишет дорожные карты по "интеграции" с Россией, если не будут улажены принципиальные вопросы в экономике.
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В Кремле обратили внимание на эмоциональные заявления главы Беларуси Александра Лукашенко о "бешеной напряженке" в отношениях Москвы и Минска.
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