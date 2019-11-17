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"Белавиа" вводит гибкую систему тарифов. Не лоукост, но все же...

18.11.2019 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальная авиакомпания «Белавиа» с 18 ноября вводит новую систему тарифов, в которой в зависимости от типа билета и наличия ручной клади разница в цене на билет может достигать 65 евро

"Белавиа" вводит гибкую систему тарифов. Не лоукост, но все же...
фото: Sputnik

Ручная кладь


С 18 ноября авиакомпания увеличивает вес ручной клади с 8 до 10 кг.

Безбагажные тарифы


В новой системе представлены безбагажные тарифы. Разница между стоимостью перелета без багажа и минимальной ценой на билет с багажом по маршруту «туда-обратно» может составить до 65 евро в зависимости от выбранного направления.

К примеру, минимальная цена на билет «туда-обратно» без багажа в Калининград стартует от 85 евро (минимальная стоимость авиаперевозки с багажом — от 115 евро), из Минска в Прагу поездка «туда-обратно» без багажа будет стоить от 166 евро (ранее минимальная цена с багажом — от 204 евро, сейчас — от 191 евро), из Минска в Киев за билет «туда-обратно» без багажа нужно будет отдать от 109 евро (ранее минимальная стоимость с багажом составляла 134 евро, с 18 ноября — 139 евро).

Виды тарифов


Число мест и цена авиабилетов в различных тарифах будет варьироваться в зависимости от вместимости воздушного судна, количества пассажиров на рейсе и других факторов.

Все тарифы авиакомпании разделили на пять групп: «Промо», «Лайт», «Смарт», «Флекс» и «Бизнес».



Самые доступные по цене билеты предложат в тарифных брендах «Промо» и «Лайт». В стоимость перелета входит ручная кладь до 10 кг. Если нужно провезти багаж по этим тарифам, цена за один чемодан составит 25 евро.

В тарифы группы «Смарт» включен бесплатный провоз одного места ручной клади весом до 10 кг и зарегистрированного багажа до 23 кг. В этой категории тарифов можно бесплатно предварительно выбрать отдельные категории мест на борту самолета.

Тариф «Флекс» включает бесплатный провоз ручной клади и одного места багажа до 32 кг, бесплатный возврат билета и услугу предварительного выбора места в салоне.

Тариф «Бизнес» предлагает клиентам максимальное количество услуг: бесплатный провоз двух мест ручной клади и двух мест багажа до 32 кг каждое, бесплатный предварительный выбор места на борту, а также возможность изменения и возврата билета до и после вылета. 

Пассажиры с билетами по этому тарифу имеют право приоритетной посадки, обслуживания в бизнес-зале и отдельную стойку регистрации.

Спортивное снаряжение перевозится без дополнительной оплаты по тарифам групп «Смарт», «Флекс» и «Бизнес».


Когда начинает действовать новая система тарифов


Новые правила тарифов распространяются на билеты, купленные с 18 ноября. Авиабилеты, оформленные ранее, действуют по правилам, которые применялись на момент покупки билета. А вот новые правила по размерам каждого места ручной клади с 18.11.2019 будут применяться ко всем авиабилетам.
 
Теги: Минск
 
 
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Национальная авиакомпания «Белавиа» с 18 ноября вводит новую систему тарифов, в которой в зависимости от типа билета и наличия ручной клади разница в цене на билет...
 
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