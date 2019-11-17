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Андрей Егоров: 8 декабря - это лишь начало стратегии России по удушению Беларуси

18.11.2019 14:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вместо подписания плана по углублению интеграции власти двух стран могут вывести конфликт на новый уровень, не исключают эксперты.

Андрей Егоров: 8 декабря - это лишь начало стратегии России по удушению Беларуси
В июле Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию "союзного договора". 

С тех пор периодически поступает обрывочная информация о том, что правительства двух стран не могут в полной мере согласовать весь пакет из 31 дорожной карты по углублению "интеграции". 

13 ноября премьер-министр Беларуси Сергей Румас признался: «По ряду карт есть неурегулированные позиции, в том числе по нефти и по газу». 

14 ноября Александр Лукашенко выступил с резкой риторикой в адрес России: не надо вякать российским СМИ и даже уже на госуровне, что белорусы — гири на ногах.

Тем временем до 8 декабря осталось всего ничего – что нас ждет через три недели? 

Скорее всего, Лукашенко и Путин что-то подпишут. Но Минск не получит желаемого 


Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб сказал «Белорусскому партизану», что вопрос о том, подпишут ли главы государств 8 декабря обозначенный пакет документов, уже давно является политическим.

«Поэтому я могу только высказать версию: в каком-то виде что-то подпишут. Но что именно – угадать сейчас сложно. Но вряд ли это будет комплексным решением вопроса. Не думаю, что Беларусь сможет получить то, на что сильно рассчитывает: приемлемые цены на нефть и газ, а также компенсацию налогового маневра», – считает Вадим Иосуб.

Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров придерживается схожего мнения.

«Скорее всего, президенты подпишут «Программу действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», которую правительства парафировали в сентябре. 

А вот дорожные карты вряд ли могут быть готовы: сомнительно, что в ряде областей возможно достижение унификации законодательства – не так много времени для этого было. 

При этом остается важный вопрос: что вперед – деньги или стулья? В отличие от россиян белорусская сторона напрямую увязывает подписание программы интеграции и решение вопросов, связанных с нефтью и газом», – говорит «Белорусскому партизану» Андрей Егоров.


Беларусь может вступить в 2020 год без газового контракта

В четверг Владимир Путин заявил: он считает, что Беларусь и Россия до конца года урегулируют вопросы по цене на газ. Будет ли Москва увязывать новый газовый контракт с подписанием пакета документов по дальнейшей интеграции? 

Вадим Иосуб считает, что так и произойдет. А если 8 декабря главы государств ничего не подпишут?

«С точки зрения отношений Беларуси и России вход в новый год без газового контракта – это нормальная ситуация. Было несколько случаев, когда в новый год входили без газового контракта и потом в пожарном порядке заключали соглашение в начале наступившего года. 

Случалось, что соглашения по нефти достигали на уровне президентов только в конце первого квартала. Так что эта ситуация в отношениях двух стран уже не удивляет», – говорит старший аналитик «Альпари».

Вероятно, конфликт будет нарастать

По поводу резких высказываний главы Беларуси в адрес России Андрей Егоров отмечает:

«Очевидно, что отношения накаляются. Мы видим, что риторика ужесточилась. Думаю, белорусские власти сейчас не собираются уступать в вопросе компенсации налогового маневра и это является точкой преткновения. Если этот вопрос в декабре не будет решен, то, возможно, мы увидим нарастание конфликта».

Для Москвы 8 декабря лишь один из пунктов в стратегии по удушению Беларуси
Позиция официального Минска достаточно ясна. А что думают в Москве по поводу запланированного на 8 декабря события? 

Директор Центра европейской трансформации отмечает: российская сторона пока выдерживает линию достаточно четко: сначала должны быть пописаны документы по укреплению "интеграции", а затем можно перейти к решению прагматических вопросов по нефти и газу.

С другой стороны, с точки зрения подчинения Беларуси «Москве было бы важно что-то подписать 8 декабря, а дальше наращивать давление, идти в сторону согласования дорожных карт». 

«Мне кажется, Россия закладывается на достаточно долгую игру. 8 декабря для них только один из пунктов в долгой по времени стратегии медленного удушения Беларуси. Надеюсь, 8 декабря президенты ничего не подпишут – для Беларуси и ее суверенитета это ничего хорошего не несет», – отмечает Андрей Егоров.


Если Россия откажется идти на уступки и белорусские власти не получат желаемого, то у них не будет средств для давления, считает эксперт.

«Думаю, белорусские власти уже готовятся ко второму сценарию: затягивать пояса, искать ресурсы в других местах», – считает Андрей Егоров. 
 
Теги: Минск
 
 
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Вместо подписания плана по углублению интеграции власти двух стран могут вывести конфликт на новый уровень, не исключают эксперты.
 
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