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Будьте готовы! В Минске закроют 6 станций метро второй линии

18.11.2019 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В марте-апреле 2020 года несколько станций красной ветки минского метрополитена закроют. Зачем и надолго ли?

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В Минске на некоторое время придется закрыть несколько действующих станций метро в то время, когда будут строить примыкание второй и третьей линий, от «Фрунзенскай» до «Каменнай Горкі».

Зачем их закрывать?

Чтобы выполнить работы по врезке стрелки верхнего строения пути третьей линии в действующие пути второй линии. Примыкание третьей линии ко второй будут делать на перегоне между станциями «Фрунзенская» и «Маладзёжная».

Надолго их закроют?

– Очень серьезная работа впереди: врезка стрелки, соединить вторую линию с третьей. Думаю, в марте-апреле будет остановка метро для врезки, – рассказал Генеральный директор «Минскметростроя» Леонид Стухальский в интервью TUT.BY. – По графику дней на пять мы остановим поезда от «Фрунзенскай» до «Каменнай Горкі». Заранее приносим извинения за временные неудобства, придется немного потерпеть: стройка временная, а метро навечно. Когда стрелка будет сделана, можно будет говорить уверенно, когда начнется обкатка поездов по новой линии.

А как ездить?

Чуть раньше в организации «Столичный транспорт и связь» рассказали, что если движение от «Фрунзенскай» до «Каменнай Горки» на какое-то время закроют, то компенсировать подземный маршрут придется наземными видами транспорта.

– Как минимум нужно будет пускать временный автобусный маршрут с остановками возле станций метро, – рассказали в организации.

Кстати, среди станций, которые ненадолго закроют, «Каменная Горка»: в 2018 году она была одной из самых загруженных в Минском метрополитене. 

Там побывали 21,2 миллиона пассажиров. Для сравнения, станцией «Маладзёжная» в прошлом году воспользовались 5,2 миллиона человек.
 
Теги: Минск
 
 
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В марте-апреле 2020 года несколько станций красной ветки минского метрополитена закроют. Зачем и надолго ли?
 
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