"Это на уровне инстинктов - быть трусливой ж..ой-рабом" За что соцсети возненавидели выборы

Вчера, 17 ноября, в стране прошли выборы в беларуский парламент, которые, судя по озвученной ЦИК явке в 77,22%, официально признаны удавшимися.





Весь процесс избрания новых депутатов шел со скрипом и скрежетом: в Бресте снимали видео о «подбросах» бюллетеней (позже мужчину лишили аккредитации, а Лукашенко назвал автора ролика «мудаком»), журналистов выгоняли с участков, избирателей увозили на скорой, один человек мог проголосовать дважды, за жалобы на организацию задерживали людей с инвалидностью и студентов.





Кyky.org изучил реакцию на выборы в соцсетях – и делится тем, что обо всей этой истории думают беларусы. Первые результаты уже известны. Тем временемизучил реакцию на выборы в соцсетях – и делится тем, что обо всей этой истории думают беларусы.





Комментарий политического обозревателя Артёма Шрайбмана





«Ну что, ноль оппозиционеров. В такие секунды рад, что упрямо уклонялся от прогнозов. Во власти логика своего душевного комфорта перед президентскими выборами победила логику уступок Западу.





Стало ясно, что МИД имеет очень небольшое влияние на сакральную для Лукашенко тему выборов. Дипломаты могут донести, что нужны какие-то красные линии, типа «не сажайте новых политзэков», но не повлиять на задабривание Брюсселя и Вашингтона по другим векторам.





Еще в парламенте стало больше партийных депутатов – 20 вместо прежних 16. Разумеется, все – от провластных партий (10 – КПБ, шесть – РПТС, один – ЛДП, два – БПП и один – Аграрная партия).





Темп роста замедлился, но тренд очевиден. Потиху готовятся к смешанной системе, даже несмотря на то, что АГЛ [Александр Григорьевич Лукашенко] больше нравится мажоритарка.





А вообще, что-то есть освежающее в этих выборах. Форма совпадает с содержанием, полутона уходят, все становится на свои места».









Гул интернета

@belamova

Челики знакомые из наблюдателей говорят, что вчера комиссии настолько нагло себя вели, что при подсчете голосов даже не глядели фамилии на бюллетенях, стопки от балды фасовали.





@ewenk_yu

· 17 ч

мне 30 лет. я ни разу:

- не поднимался ногами в горы

- не плавал с аквалангом

- не видел по-честному волка

- не видел по-честному медведя

- не видел честных выборов





@LadyRiaBlack

Пока в нашей стране мифическое "старшее поколение" будет ходить на выборы ради буфета, мое поколение обречено разбивать лоб о попытки хоть что-то изменить в этой стране...





@kattipatty

Ответ пользователю @tutby

Цирк, им самим не смешно? У меня из знакомых никто не ходил, никто! Полный фарс...у нас гражданским правом выбирать наделён только один человек, мнение остальных не учитывается.





@Alx_lazarev

Жесть конечно, был наблюдателем подсчета голосов сегодня. Глава комиссии схватила протокол и начала убегать. Я бежал за ней, просил дать мне сделать фотку(она обязана по закону), просил милиционера остановить ее. Они прыгнули в машину и уехали. Круто, что ОБСЕ все зафиксировали)



























































