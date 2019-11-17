«Приложил часы к зеркалу в примерочной - оплата прошла». Чем мы будем платить вместо банковских карт

Источник материала: Tut.by

Больше половины оплат по картам в Беларуси в начале этого года были бесконтактными. А благодаря технологиям платить можно не только картами, но и телефонами , умными часами, кольцами, браслетами… Эксперты отмечают, что по количеству бесконтактных платежей регион, в котором находится Беларусь, — один из лидеров в мире. «Нам есть чем гордиться. Сейчас мы — передовой регион, где внедрены многие мировые инновации, двигающие рынок в сторону безналичных расчетов. Теперь уже к нам приезжают посмотреть на наш опыт», — констатирует Михаил Федосеев, вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстрорастущих европейских рынков.

FINANCE.TUT.BY побывал в «Инновационном пространстве» Mastercard в Москве и узнал, какое будущее ждет безналичные платежи, смогут ли телефоны заменить продавцам платежные терминалы и как еще мы будем расплачиваться в магазинах (даже через зеркало!).



Фото: пресс-служба Mastercard

«Три года назад бесконтактные карты были редкостью, а сейчас продавцы удивляются, если пытаешься расплатиться обычной»

По классификации платежной системы Беларусь относится к региону быстрорастущих рынков. Кроме нас в него входят Россия, Турция, Азербайджан, Израиль, Казахстан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

— Этот регион уникален в том плане, что люди у нас очень быстро адаптируются к технологиям, — отмечает Михаил Федосеев. — Еще недавно, если кто-нибудь в очереди в магазин доставал карточку, то остальные сразу думали: «Ну вот, теперь ждать, пока будет связь с банком, пока он распишется на чеке…» Сейчас такую же реакцию вызывают наличные: «Ну вот, теперь ждать, пока сдача, пока он спрячет деньги в кошелек…» Года три назад редкостью были бесконтактные карты, не везде их принимали. А сейчас продавцы смотрят удивленно, если пытаешься расплатиться обычной картой: мол, что случилось?

При этом во многих западных странах даже обычной пластиковой карточкой рассчитаться можно далеко не везде, не говоря уже о бесконтактной. Например, магазины в Европе могут устанавливать лимит по сумме чека: набрали меньше — значит, придется платить наличкой. Однозначно сказать, откуда взялся такой технологический разрыв, эксперты затрудняются.

— Одна из возможных причин — это то, что наш регион позже подключился к системе безналичных платежей, и мы стартовали уже с более прогрессивных и быстроразвивающихся технологий, — рассуждает Михаил Федосеев. — Первая карта с магнитной полосой появилась в 1972 году, следующий этап — карта с чипом на рубеже 1990-х и 2000-х годов. Разница в технологиях — 30 лет. Дальше была бесконтактная карта, она появилась примерно в 2002—2004 годах. Как видите, разрыв уже гораздо меньше. Первая оплата телефоном — это примерно 2010 год, первая оплата с применением токенизации — 2013. Появление каждой новой технологии занимает все меньше времени, а в Беларуси мы начали работать уже в эпоху чиповых карт. Еще свою роль сыграло то, что у нас огромное значение всегда уделялось развитию инфраструктуры безналичных, а затем и бесконтактных платежей. Мы в свое время буквально ходили по магазинам и уговаривали продавцов установить терминалы, чтобы расплатиться безналичным способом можно было везде.

«Оплатить покупки можно будет прямо в примерочной, приложив к зеркалу карту или телефон»

Благодаря технической и психологической готовности Беларусь, как и другие страны региона, одной из первых сможет внедрять новые платежные технологии. Эксперты выделяют несколько путей, по которым в ближайшие годы будут двигаться бесконтактные платежи. Один из основных — это токенизация. Под этим понятием подразумевается в том числе возможность платить теми устройствами, которые изначально не задумывались как платежные: смартфонами, часами, кольцами, брелоками и так далее. В чем плюсы? Во-первых, этот способ связан с новой технологией безопасности.

— Система работает так: берется оригинальный номер карты, из него формируется токен — некий набор цифр, который привязан к конкретному устройству и банку. В отрыве от них в токене нет никакого смысла, перехватить его и сделать с ним что-либо невозможно. При этом оригинальные данные карты в транзакциях уже не участвуют, — комментирует Михаил Федосеев.

А во-вторых, стать платежной в принципе может абсолютно любая вещь, достаточно установить в нее платежный модуль. Например, на днях в России при поддержке Mastercard заработал сервис Swatch Pay, которая позволяет расплачиваться часами Swatch. Часы это самые что ни на есть традиционные — кварцевые и со стрелками, никакой электронной начинки в них нет. Единственное исключение — платежный модуль под циферблатом, к которому при покупке часов прямо в магазине можно привязать банковскую карту. После этого такие часы можно прикладывать к платежному терминалу — и покупки будут оплачены.



Чтобы привязать карту к обычным часам со стрелками, понадобится вот такой девайс. Фото: пресс-служба Mastercard

Система работает и в обратную сторону: если обычные предметы могут играть роль банковской карточки, то и банковская карточка может взять на себя дополнительные задачи. В России уже работает несколько проектов многофункциональных банковских карт, на которых есть не только платежный функционал, но и нефинансовые приложения. Это, например, студенческая кампусная карта, карта лояльности футбольного клуба и карта болельщика, партнером которой выступает российская футбольная Премьер-лига.

— Суть заключается в том, что в таких проектах платежный сервис можно комбинировать с дополнительными сервисами, интересными конкретной группе пользователей. Протокол у этой карты такой же, как у обычной бесконтактной, просто чип настраивается немного по-другому, — объясняет вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в России Дмитрий Тартышев. — Например, к карте болельщика в приложении можно привязать электронный билет на матч и пройти по ней на стадион, приложив к турникету. Не нужно ходить в кассу, не нужно ничего распечатывать. Заодно появляется возможность развития различных программ лояльности. За все действия с картой болельщика как банк, так и футбольный клуб могут награждать пользователя баллами, которые можно обменять, скажем, на атрибутику, экскурсию по стадиону и так далее.

Наконец, благодаря технологиям расплатиться можно будет даже с помощью совершенно неожиданных предметов — например, зеркал в примерочных. Такие «умные зеркала» уже встречаются в США и Европе, но к нам технология пока не добралась. По словам экспертов, они «объединяют преимущества онлайн и офлайн шопинга».



Информация о товаре выводится прямо на поверхность зеркала. Фото: пресс-служба Mastercard

— Допустим, вы взяли вещь и начали ее примерять, — рассказывает (и показывает) Дмитрий Тартышев. — Зеркало считывает метку на товаре и выводит информацию о нем прямо на зеркальную поверхность. Сбоку разворачивается меню, где можно выбрать другой размер или цвет, посмотреть сочетающиеся товары и заказать их в примерочную. Эта информация отправляется на электронное устройство у консультанта, и он приносит вам все, что нужно. Конечно, решение было бы неполным без возможности сразу купить вещи. Это может быть либо бесконтактная оплата (платежное устройство нужно приложить прямо к зеркалу), либо оплата в приложении. Информация уходит на кассу, продавцы видят, что они могут подойти упаковать товар и снять с него защиту. По тем магазинам, где это уже работает, есть определенная статистика: время в примерочной сокращается, количество товаров в корзине увеличивается.



А так выглядит оплата часами в примерочной кабине с умным зеркалом. Фото: пресс-служба Mastercard

«Моргание имеет такую же уникальность, как отпечаток пальца — 98,4%»

Еще одно направление, которое становится все более распространенным в цифровых платежах, — это биометрия. В Беларуси биометрическую аутентификацию в ближайшее время собираются внедрять и банки , и ЕРИП . Платежные системы не отстают. Так, у Mastercard есть собственная разработка, связанная с биометрией лица. Раньше ее называли selfie pay, но теперь от этого названия решили отказаться. Суть заключается в том, что благодаря этой технологии подтвердить транзакцию можно с помощью камеры на телефоне.

— Вы заходите в приложение какого-то магазина, выбираете товар, подтверждаете цену, — рассказывает Михаил Федосеев. — Дальше есть кнопка «верифицировать меня». Остается посмотреть в камеру — и все, транзакция завершена. Раньше для верификации нужно было моргнуть, потому что моргание имеет примерно такую же уникальность, как отпечаток пальца — 98,4%. Теперь мы технологию доработали, и моргать стало не обязательно, достаточно прямо посмотреть в камеру.

От полной биометрии лица, так называемого Face ID, в платежной системе решили отказаться.

— Проблема в том, что такую технологию могут позволить только очень дорогие устройства, — поясняет Михаил Федосеев. — Поэтому мы создали новую, которая запоминает не конкретное лицо, а размещение лица в пространстве. Такое решение позволит использовать для аутентификации любой телефон, даже самый дешевый, у которого есть фронтальная камера. Плюс оно может быть использовано любой платежной системой. Банк устанавливает ее один раз и использует для аутентификации любых клиентов любых платежных систем.

По прогнозам экспертов, развитие биометрии во многом позволит устранить проблему мошенничества. В том числе его самого распространенного и опасного вида — социальной инженерии, когда мошенники, прикидываясь сотрудниками банка или кем-нибудь еще, выведывают у людей данные их карт и даже пароли из смс.

— На примере банков из разных стран мы видим, что чем больше биометрических решений они используют для своих клиентов, тем меньше там случаев мошенничества. Ты не можешь, грубо говоря, прислать свой отпечаток пальца или лицо другому человеку, чтобы он с его помощью подтвердил операцию, — объясняет Михаил Федосеев.

Сохранить деньги поможет и еще одна разновидность биометрии — поведенческая. В общих чертах ее суть можно описать так: искусственный интеллект отслеживает все операции клиентов банков и начинает бить тревогу, если что-то выбивается из привычной схемы.

— Система говорит банку: посмотри, поведение этого клиента не очень для него характерно, поэтому обрати на него внимание. Это тоже обеспечивает безопасность, — говорит Дмитрий Тартышев.

«Заменить платежный терминал сможет даже самый дешевый телефон за 12 долларов»

А еще эксперты прогнозируют, что вскоре телефоном можно будет не только платить, но и принимать платежи с его помощью. В итоге привычные нам терминалы в магазинах станут не нужны — их сможет заменить любой мобильник. В Mastercard эту технологию называют Tap on Phone (можно перевести как «коснись телефона»). Она уже заработала в России, Польше, Турции, Украине.

— Если банк-эквайер хочет дать своим клиентам такую возможность, мы подключаем его к системе и вместе разрабатываем специальное приложение для приема платежей. Представим, что я торговец на рынке, у меня есть телефон, в нем установлено такое приложение, — демонстрирует прототип Михаил Федосеев. — Кто-то хочет купить у меня что-то за 2 рубля. Я ввожу эту сумму, нажимаю «оплатить» и принимаю оплату любым бесконтактным способом: карта, телефон, часы и так далее. Их нужно приложить прямо к телефону.



Приложение для оплаты выглядит очень просто, будет понятно любому продавцу. Фото: пресс-служба Mastercard

Свою разработку специалисты тестировали на всевозможных моделях телефонов — от флагманских смартфонов различных брендов стоимостью в 2000 долларов до безымянных моделей за 12. Секрет не в электронной начинке телефона, а в обычной антенне, которая есть в каждом из них.

— Например, когда-то у нас был телефон, стоивший 12 долларов. Мы тестировали его постоянно, и скорость работы антенны у него была одной из лучших. Но, к сожалению, сам по себе он был сделан настолько плохо, что сломался одним из первых. Тем не менее, пока он работал, платежи проходили успешно, — комментирует Михаил Федосеев. — Мы считаем, что эта технология в будущем способна серьезно изменить инфраструктуру безналичных и бесконтактных платежей. Сейчас платежный терминал стоит около 1000 евро, а это достаточно дорого, особенно для малого и среднего бизнеса. Но с ней любой продавец сможет принимать платежи на любом телефоне и при обычном сигнале 3G.