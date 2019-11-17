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«В начале 2020 года вопросы будут решены». Евросоюз утвердил визовое соглашение с Беларусью

18.11.2019 16:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Шенген для белорусов может стать дешевле уже в начале 2020 года. Совет Евросоюза утвердил визовое соглашение с Беларусью, осталось его подписать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В начале 2020 года вопросы будут решены». Евросоюз утвердил визовое соглашение с Беларусью

Напомним, переговоры по этому вопросу ведутся с 2011 года. Однако точные сроки дальнейших процедур не обозначены. Итогом станет обмен ратификационными грамотами.

«В начале 2020 года вопросы будут решены». Евросоюз утвердил визовое соглашение с Беларусью

Андрей Русакович, заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы ФМО БГУ:
Поступательное развитие наших отношений идет на благо и Европейскому союзу, и Беларуси. То соглашение, которое мы подписываем в ближайшее время, это, конечно, подтверждение политики открытости Беларуси – политики многовекторной, нашего внешнего взаимодействия на внешнем контуре с Европейским союзом, с другими игроками на международном уровне.

Я думаю, что в начале будущего года эти вопросы будут решены. Ну и где-то в первой половине мы уже сможем воспользоваться практическими результатами этого соглашения.

Когда необходимые процедуры будут завершены, стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси снизится до 35 евро, а срок рассмотрения заявления сократится до 10 дней.

«В начале 2020 года вопросы будут решены». Евросоюз утвердил визовое соглашение с Беларусью

Люди в материале: Андрей Русакович
 
 
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Новости Беларуси. Шенген для белорусов может стать дешевле уже в начале 2020 года. Совет Евросоюза утвердил визовое соглашение с Беларусью, осталось его подписать,...
 
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