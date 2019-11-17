|
«В начале 2020 года вопросы будут решены». Евросоюз утвердил визовое соглашение с Беларусью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Шенген для белорусов может стать дешевле уже в начале 2020 года. Совет Евросоюза
Напомним, переговоры по этому вопросу ведутся с 2011 года. Однако точные сроки дальнейших процедур не обозначены. Итогом станет обмен ратификационными грамотами.
Андрей Русакович, заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы ФМО БГУ:
Я думаю, что в начале будущего года эти вопросы будут решены. Ну и где-то в первой половине мы уже сможем воспользоваться практическими результатами этого соглашения.
Когда необходимые процедуры будут завершены, стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси снизится до 35 евро, а срок рассмотрения заявления сократится до 10 дней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Шенген для белорусов может стать дешевле уже в начале 2020 года. Совет Евросоюза утвердил визовое соглашение с Беларусью, осталось его подписать,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)