В Волковысском районе старший брат подозревается в убийстве младшего

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 16 ноября в Волковысском районе в одном из домов было обнаружено тело мужчины.

Как сообщает Следственный комитет, к месту происшествия была направлена СОГ. В одной из комнат дома находилось тело 45-летнего человека с колото-резаной раной шеи.

Предварительно установлено, что примерно в полдесятого вечера в доме выпивали братья. В какой-то момент между ними возник конфликт, и старший брат ударил младшего ножом. Потерпевший от полученных травм погиб на месте.



Фото: Следственный комитет

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Место происшествия осмотрено, обнаружен и изъят нож, а также другие предметы и объекты, по которым будут проведены экспертизы. Подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия.

Осенью 2019 года в Лидском районе было обнаружено тело мужчины.