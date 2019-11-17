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В Волковысском районе старший брат подозревается в убийстве младшего
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 16 ноября в Волковысском районе в одном из домов было обнаружено тело мужчины.
Как
Предварительно установлено, что примерно в полдесятого вечера в доме выпивали братья. В какой-то момент между ними возник конфликт, и старший брат ударил младшего ножом. Потерпевший от полученных травм погиб на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Место происшествия осмотрено, обнаружен и изъят нож, а также другие предметы и объекты, по которым будут проведены экспертизы. Подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия.
Осенью 2019 года в Лидском районе было обнаружено тело мужчины.
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Новости Беларуси. Вечером 16 ноября в Волковысском районе в одном из домов было обнаружено тело мужчины. Как сообщает Следственный комитет, к месту происшествия...
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