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В Волковысском районе старший брат подозревается в убийстве младшего

18.11.2019 16:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 16 ноября в Волковысском районе в одном из домов было обнаружено тело мужчины. 

Как сообщает Следственный комитет, к месту происшествия была направлена СОГ. В одной из комнат дома находилось тело 45-летнего человека с колото-резаной раной шеи. 

Предварительно установлено, что примерно в полдесятого вечера в доме выпивали братья. В какой-то момент между ними возник конфликт, и старший брат ударил младшего ножом. Потерпевший от полученных травм погиб на месте. 

В Волковысском районе старший брат подозревается в убийстве младшего
Фото: Следственный комитет 

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 

Место происшествия осмотрено, обнаружен и изъят нож, а также другие предметы и объекты, по которым будут проведены экспертизы. Подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия. 

Осенью 2019 года в Лидском районе было обнаружено тело мужчины.

В убийстве подозревался его сводный брат – подробности здесь

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Новости Беларуси. Вечером 16 ноября в Волковысском районе в одном из домов было обнаружено тело мужчины.  Как сообщает Следственный комитет, к месту происшествия...
 
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