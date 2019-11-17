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Во Франции подвесной мост обрушился, когда на него въехал грузовик: погиб человек

18.11.2019 15:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. На юге Франции обрушился подвесной мост: один человек погиб, еще 9 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло, когда на конструкцию въехал грузовик, вес которого превышал допустимый лимит. Большегруз и легковая машина рухнули в воду. На месте происшествия работают десятки спасателей и два вертолета.

Во Франции подвесной мост обрушился, когда на него въехал грузовик: погиб человек

Во Франции подвесной мост обрушился, когда на него въехал грузовик: погиб человек

Во Франции подвесной мост обрушился, когда на него въехал грузовик: погиб человек

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Новости Франции. На юге Франции обрушился подвесной мост: один человек погиб, еще 9 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло, когда на...
 
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