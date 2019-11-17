Во Франции подвесной мост обрушился, когда на него въехал грузовик: погиб человек

Источник материала: СТВ

Новости Франции. На юге Франции обрушился подвесной мост: один человек погиб, еще 9 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло, когда на конструкцию въехал грузовик, вес которого превышал допустимый лимит. Большегруз и легковая машина рухнули в воду. На месте происшествия работают десятки спасателей и два вертолета.











