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В Пакистане успешно провели испытания баллистической ракеты «Шахин-1»
Источник материала: СТВ
Новости Пакистана. Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Шахин-1» способна нести любые типы боеголовок, включая ядерные, на расстояние до 650 километров.
По официальной информации, пуск провели для проверки оперативной готовности командования стратегических сил армии страны.
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Новости Пакистана. Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Шахин-1» способна нести любые типы...
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