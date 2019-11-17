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Что чувствуют водитель и пассажиры во время аварии?

18.11.2019 15:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как себя ощущает водитель во время страшного ДТП, показали в программе «Специальный репортаж».  

Что чувствуют водитель и пассажиры во время аварии?

Корреспондент СТВ опробовала «машину-перевёртыш».

Эта конструкция моделирует ДТП.

Что чувствуют водитель и пассажиры во время аварии?

Что чувствуют водитель и пассажиры во время аварии?

Цель – профилактика: показывать людям, что чувствуют водитель и пассажиры во время аварии

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Как себя ощущает водитель во время страшного ДТП, показали в программе «Специальный репортаж».   Корреспондент СТВ опробовала «машину-перевёртыш». Эта...
 
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