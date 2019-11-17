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Что чувствуют водитель и пассажиры во время аварии?
Источник материала: СТВ
Как себя ощущает водитель во время страшного ДТП, показали в программе
Эта конструкция моделирует ДТП.
Цель – профилактика: показывать людям, что чувствуют водитель и пассажиры во время аварии
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Как себя ощущает водитель во время страшного ДТП, показали в программе «Специальный репортаж». Корреспондент СТВ опробовала «машину-перевёртыш». Эта...
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