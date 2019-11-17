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«У нас есть датчики, фиксирующие даже малейший дымочек». Как проверяют ТЦ с собственным производством

18.11.2019 15:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как проверяют ТЦ, рассказали в программе «Специальный репортаж»

«У нас есть датчики, фиксирующие даже малейший дымочек». Как проверяют ТЦ с собственным производством

Сотрудник МЧС:
Мы сегодня проводим рейд по торговым объектам, где есть собственное производство. Причиной тому стало возникновение пожаров на торговых объектах в Минске. Поэтому мы и пришли на данный объект, чтобы посмотреть, как соблюдаются правила пожарной безопасности. Хлебобулочный цех, видимо, нам сюда.

«У нас есть датчики, фиксирующие даже малейший дымочек». Как проверяют ТЦ с собственным производством

Здесь вентканал, полимерный налёт, который там скапливается, и в случае какой-то малейшей искры может возникнуть возгорание. Эти вентканалы должны своевременно прочищаться.

«У нас есть датчики, фиксирующие даже малейший дымочек». Как проверяют ТЦ с собственным производством

Последний случай 25 октября случился по Кальварийской, где произошло возгорание в вентканале. К счастью, там никто не пострадал, но была проведена эвакуация: 150 человек было эвакуировано и 30 человек обслуживающего персонала.

Это не только влечёт за собой риски безопасности, но и ещё дорого будет стоить такой простой?

Заведующая производством:
Да, конечно. Это могут быть большие штрафные санкции.

Сотрудник МЧС:
Кто проверяет работу этой печи: исправна ли она? Может здесь нужно вентканалы или элетропроводку проверить?

«У нас есть датчики, фиксирующие даже малейший дымочек». Как проверяют ТЦ с собственным производством

Заведующая производством:
Перед началом каждой рабочей смены пекарь должен провести осмотр данного оборудования.

Сотрудник МЧС:
Пекарь или есть, всё-таки, ответственное лицо?

Заведующая производством:
В начале смены это проводит пекарь. Если вдруг он выявляет какую-то неисправность, сообщает сразу руководителю, это мне, а я уже дальше отдаю заявку соответствующим службам.

Сотрудник МЧС:
Когда-нибудь вы наблюдали, чтобы где-то начало дымить, скапливалась сажа или ощущался запах дыма?

Заведующая производством:
Такого нет. У нас есть технические службы, которые следят и проверяют дымоходы и вентканалы, которые тоже проводят определённые обслуживания согласно нашему графику, но не реже, чем раз в полгода.

Даже просьба тут же продемонстрировать, как пользоваться огнетушителем, не застало работников врасплох.

«У нас есть датчики, фиксирующие даже малейший дымочек». Как проверяют ТЦ с собственным производством

Напоследок пройдём по пути эвакуации, проверим срок годности огнетушителей и заглянем в журнал инструктажа. Этому объекту – зачёт. На следующем целых три печи, которые служат дольше. Как здесь заботятся о безопасности производства? 

Заведующая производством:
Это газовое оборудование, любое запыление, любая лишняя грязь   это воспламеняемость, соответственно, поэтому чётко вызываются газовые службы. У нас есть датчики, фиксирующие даже малейший дымочек, задымление, либо даже температурный режим, который может грозить какой-то опасностью всё это фиксируется, тут же срабатывает сигнализация и тут же вызываются службы.

Так вот не задумываешься, как много по другую сторону прилавка нюансов, чтобы обеспечить покупателей собственной свежей продукцией.

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Теги: Минск
 
 
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Как проверяют ТЦ, рассказали в программе «Специальный репортаж».  Сотрудник МЧС:Мы сегодня проводим рейд по торговым объектам, где есть собственное...
 
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