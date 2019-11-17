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«У нас есть датчики, фиксирующие даже малейший дымочек». Как проверяют ТЦ с собственным производством
Источник материала: СТВ
Как проверяют ТЦ, рассказали в программе
Сотрудник МЧС:
Последний случай 25 октября случился по Кальварийской, где произошло возгорание в вентканале. К счастью, там никто не пострадал, но была проведена эвакуация: 150 человек было эвакуировано и 30 человек обслуживающего персонала.
Это не только влечёт за собой риски безопасности, но и ещё дорого будет стоить такой простой?
Заведующая производством:
Сотрудник МЧС:
Заведующая производством:
Сотрудник МЧС:
Заведующая производством:
Сотрудник МЧС:
Заведующая производством:
Даже просьба тут же продемонстрировать, как пользоваться огнетушителем, не застало работников врасплох.
Напоследок пройдём по пути эвакуации, проверим срок годности огнетушителей и заглянем в журнал инструктажа. Этому объекту – зачёт. На следующем целых три печи, которые служат дольше. Как здесь заботятся о безопасности производства?
Заведующая производством:
Так вот не задумываешься, как много по другую сторону прилавка нюансов, чтобы обеспечить покупателей собственной свежей продукцией.
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«У нас есть датчики, фиксирующие даже малейший дымочек». Как проверяют ТЦ с собственным производством
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