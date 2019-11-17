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Новый парламент Беларуси соберется на первое заседание 6 декабря
18.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новый парламент Беларуси соберется уже 6 декабря. Об этом заявили в ЦИК республики. Накануне в стране прошли
Сколько людей – столько и мнений, проблем и пожеланий. Во время избирательной кампании это особенно заметно: в Беларуси отдать свой голос могли семь миллионов человек. Голосовала вся страна – как досрочно, так и в основной день.
Президент республики Александр Лукашенко посетил избирательный участок в основной день. Был в хорошем настроении и пообщался с членами избирательной комиссии.
Опустил бюллетень в урну и ответил на вопросы журналистов. Говоря о кандидатах, лидер Беларуси заявил: в стране поддержат тех людей, которые будут много работать в парламенте на благо людей.
Выполнили свой гражданский долг и другие высокопоставленные лица: члены правительства, нынешние депутаты. У каждого – свое видение, каким должен быть будущий состав парламента.
Всего по стране и за рубежом работало 6 тысяч избирательных участков.
Нарушения на нынешних выборах хоть и были, но незначительные, отмечают наблюдатели, но повлиять на ход голосования и результаты они никак не могли. К слову, со всеми обращениями и жалобами сейчас работает Центризбирком. А своих народных избранников граждане узнают ближе к утру.
Кстати, в ЦИК Беларуси озвучили и несколько фамилий известных людей, которые прошли в парламент. Среди них, например, экс-министр информации Лилия Ананич и «Мисс Беларусь» 2018 года Мария Василевич.
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Итоговая явка по предварительным данным составила более 77% – на 3% больше, чем три года назад.
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