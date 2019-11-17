Новый парламент Беларуси соберется на первое заседание 6 декабря

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый парламент Беларуси соберется уже 6 декабря. Об этом заявили в ЦИК республики. Накануне в стране прошли выборы депутатов . Итоговая явка по предварительным данным составила более 77%. Подробнее – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Сколько людей – столько и мнений, проблем и пожеланий. Во время избирательной кампании это особенно заметно: в Беларуси отдать свой голос могли семь миллионов человек. Голосовала вся страна – как досрочно, так и в основной день.

«Явка на этих выборах составила 77% – это на 3% больше, чем на парламентских выборах 2016 года. Цифра будет уточняться, но, конечно, она уже кардинально не изменится», – отметила председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина.

Президент республики Александр Лукашенко посетил избирательный участок в основной день. Был в хорошем настроении и пообщался с членами избирательной комиссии.

«Вы – бойцы невидимого фронта... Тяжело вам сейчас, но потерпите. Это ваш личный выбор», – сказал глава государства.

Опустил бюллетень в урну и ответил на вопросы журналистов. Говоря о кандидатах, лидер Беларуси заявил: в стране поддержат тех людей, которые будут много работать в парламенте на благо людей.

«Это главное. Для меня это очень серьезный практический вопрос. Я не скрывал, что будем поддерживать определенных людей, которые будут конструктивно работать в этом парламенте», – указал Лукашенко

Выполнили свой гражданский долг и другие высокопоставленные лица: члены правительства, нынешние депутаты. У каждого – свое видение, каким должен быть будущий состав парламента.

«Чтобы, во-первых, профессионалы туда пришли – люди, которые обладают хорошим жизненным опытом. Чтобы они не занимались политическим критиканством, а все-таки решали конкретные вопросы, которые направлены на развитие нашей страны», – сказал председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко.

Всего по стране и за рубежом работало 6 тысяч избирательных участков. Конкуренция за депутатский мандат была серьезная: пять человек на место. За ходом голосования следили 30 тысяч внутренних наблюдателей и почти тысяча международных. Многие из них заявили: выборы были конкурентные и хорошо организованные.

«У нас на всех участках обязательно проходит беседа, обмен мнениями с местными наблюдателями. И нас радует то, что и местные наблюдатели также говорят о спокойном, организованном голосовании. О том, что все происходит без нарушений, без замечаний», – говорит глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.

«Наша комиссия работала в рамках законодательства, и нарушений нами не усмотрено», – заверил наблюдатель от Федерации профсоюзов Беларуси Алексей Свядыш.

Нарушения на нынешних выборах хоть и были, но незначительные, отмечают наблюдатели, но повлиять на ход голосования и результаты они никак не могли. К слову, со всеми обращениями и жалобами сейчас работает Центризбирком. А своих народных избранников граждане узнают ближе к утру.

Кстати, в ЦИК Беларуси озвучили и несколько фамилий известных людей, которые прошли в парламент. Среди них, например, экс-министр информации Лилия Ананич и «Мисс Беларусь» 2018 года Мария Василевич.