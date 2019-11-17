В Беларуси закрываются магазины Reserved, Mohito, Sinsay, Cropp и House

Источник материала: Ежедневник



фото: tut.by

Все магазины польского бренда LPP ликвидируются. Белорусские компании развивали эти точки по франшизе, но потерпели убытки. Как они утверждают, по вине польской стороны.

О ситуации пишет портал tut.by .

В мае в торговом центре Galleria Minsk неожиданно ликвидировали магазин польского бренда Reserved. В группе компаний «Рапа» объяснили, дело не в новом магазине H&M, а в сотрудничестве с польской стороной — компанией LPP.

Теперь в Galleria Minsk закрыли магазин Sinsay, вскоре ликвидация ждет Mohito, Cropp, House, а также Reserved в Green City. Эти магазины еще работают, правда с Cropp и House уже сняли вывески. Оказывается, польская сторона даже не стала выкупать открытые по всем условиям франшизы магазины. Дальше поляки заинтересованы развивать бренды самостоятельно.

В Беларуси пять брендов портфеля LPP развивали группа компаний «Рапа» и компания «ТДМ-импорт».

Первая занималась магазинами Reserved, Mohito и Sinsay. Управляющий розничными проектами группы компаний «Рапа» Антон Семененко говорит, что польские партнеры делали все, чтобы разорвать отношения с белорусскими компаниями.

— Был заключен договор о том, что польская сторона покупает у нас эти магазины (Reserved, Mohito, Sinsay), но в последний момент они отказались от покупки. Они непорядочно себя повели — не выдержали согласованные условия контракта франчайзинга и договора о купле-продаже магазинов. LPP Делали все, чтобы закрыть эти магазины и не развивать бизнес как франчайзинговый партнер.

Компания «ТДМ-импорт» развивала два бренда — House и Cropp. С House сотрудничество началось еще в 2006 году, когда бренд не входил в портфель LPP. С 2016 года белорусской компании удалось договориться с LPP о покупке франшизы.

— Оборудование нужно было закупать у польских производителей, притом что аналоги другого производства можно было купить и дешевле. Контроль перед запуском также должны были осуществлять только польские специалисты. Все условия по франшизе мы соблюдали, — рассказывает руководитель «ТДМ-импорт».

Два бренда от «ТДМ-иморт» были представлены в ТРЦ Galleria Minsk. House работал еще в Гродно и Бресте. Но дальше четырех магазинов развитие не шло.

Руководство компании «ТДМ-импорт» объясняет, что весной в 2019 году представителей белорусской компании пригласили в Гданьск на встречу с вице-президентом LPP. Тогда поступило предложение выкупить в Минске магазины у «ТДМ-импорт», после обсуждались условия. А уже в августе LPP перестали поставлять товар и прислали уведомление о расторжении договора франшизы. В итоге магазины, которые открывал «ТДМ-импорт» в Минске, LPP тоже не выкупил.

— В последний момент LPP под надуманным предлогом расторгли договоры. Мы вкладывали большие деньги в открытие магазинов, у нас был заключен контракт на пять лет. А получилось так, что за счет нас и «Рапы» LPP «прощупали» белорусский рынок без финансовых рисков.

Руководитель компании говорит: когда польская сторона убедилась в том, что им интересно развивать свои бренды в Беларуси, они расторгли договоры с франчайзи.

— Осадок остался неприятный, у нас большие финансовые потери. Иностранные компании могут так поступать, но я сомневаюсь, что мы могли бы сделать так в Польше. По договору, все спорные вопросы решают в суде Гданьска. Сейчас мы консультируемся с юристами, как будем поступать в данной ситуации.

Директор по развитию и инвестициям LPP Ян Грунт рассказал, что комментировать закрытие партнерских магазинов в Минске в компании не готовы.

— Могу подтвердить, что наша компания заинтересована и будет открывать собственные магазины в Беларуси в ближайшее время. Мы уже в контакте с крупными торговыми объектами, — сказал руководитель. От других комментариев он воздержался.

