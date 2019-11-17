В Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва избрана И.Ю.Сачковская

Источник материала: Пинский Вестник

В минувшее воскресенье в городском исполкоме было вручено свидетельство новому члену Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Брестской области заведующей нотариальной конторой Пинска Ирине Юльяновне САЧКОВСКОЙ.



7 ноября депутаты Советов базового уровня избрали представителей в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Кандидатами от Брестской области выдвигались восемь человек. Все они получили поддержку абсолютного большинства голосовавших. К слову, от Пинщины в верхнюю палату парламента избрали сразу двоих. Вместе с И.Ю. Сачковской представлять интересы нашего края будет директор ОАО «Парохонское» В.Ф. Хроленко.



– Я от всей души благодарна, что выбор представителя нашего города в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь пал именно на меня. Это очень волнительный момент, ответственная должность и огромная честь, – признается Ирина Юльяновна. – Я буду стараться соответствовать статусу парламентария, стремиться хорошо выполнять свои новые обязанности и отстаивать интересы родного города.

Анна ВЕРЕНИЧ

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