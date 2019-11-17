Профсоюзы заявляют: выборы прошли в соответствии с законодательством Беларуси

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Интервью с председателем Витебского областного объединения профсоюзов Ивана Возмителя

— Иван Константинович, вчера завершились выборы депутатов парламента седьмого созыва. И уже сегодня мы подводим итоги участия профсоюзов в данной избирательной кампании.

—Профсоюзы приняли беспрецедентное участие в этой электоральной кампании. Приведу цифры. Более 1 600 профсоюзных активистов работали в территориальных, окружных и участковых избирательных комиссиях. Это треть от представителей всех общественных объединений. По предварительной информации ЦИК 2 представителя от профсоюзов Витебщины прошли в состав нового парламента – это Павел Сильченок и Ирина Полякова.

—Самое пристальное внимание мы уделили вопросам наблюдения за выборами. Всего профсоюзами было выдвинуто порядка 1370 наблюдателей. С первого дня досрочного голосования наши активисты работали на избирательных участках. В районах и в областном профцентре были созданы штабы по координации работы наблюдателей, куда поступала вся информация о ходе голосования. Таким образом, практически в режиме онлайн мы получали информацию о ситуации на местах с самого начала досрочного голосования. И сегодня мы имеем полную, достоверную и объективную информацию о том, как прошли выборы.

— Наблюдатели от профсоюзов фиксировали факты нарушений?

—Конечно, есть отдельные спорные ситуации, технические вопросы. Но это нормальный ход выборов. В избирательной кампании задействовано очень много людей. Идет столкновение разных идей, интересов. И естественно, что в такой ситуации могут быть какие-то шероховатости. Но хочу подчеркнуть, что все замечания наших профсоюзных наблюдателей оперативно устранялись участковыми комиссиями в рабочем режиме.

Вместе с тем, хочу отметить, что иногда складывается впечатление, что наблюдателям от некоторых политических партий или общественных организаций просто необходимо было к чему-то придраться. Некоторые их замечания просто доходили до абсурда. В абсолютном большинстве так называемые нарушения, озвученные, как правило в интернете, не подтверждались нашими наблюдателями, которые, подчеркну еще раз, работали практически на каждом участке.

Зафиксированы случаи, когда отдельные наблюдатели от политических партий, доверенные лица кандидатов вели себя по отношению к членам избирательных комиссий некорректно, и я бы даже сказал, оскорбительно. Специально шли на провокации. Препятствовали работе. Выдвигали абсолютно незаконные требования.

В связи с этим мы приняли заявление по итогам избирательной кампании. Это заявление было сегодня принято всеми членскими организациями Федерации профсоюзов, активисты которых непосредственно работали на выборах. «Мы заявляем – выборы в Беларуси прошли в полном соответствии с законодательством нашей страны. Были созданы все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан. Обеспечены открытость, прозрачность и полная транспарентность избирательного процесса. Системных нарушений нет. Технические вопросы, зафиксированные профсоюзными наблюдателями, в оперативном режиме решались избирательными комиссиями».