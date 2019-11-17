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Как получить гарантированные 8% годовых с привязкой к валюте и не бояться девальвации

18.11.2019 16:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Как получить гарантированные 8% годовых с привязкой к валюте и не бояться девальвации
фото: Myfin.by

Инвесторам предлагаются биржевые облигации 40-го выпуска, номинируемые в белорусских рублях, которые индексируются с привязкой к курсу доллара США.

Тем самым компания страхует инвесторов от рисков колебания курса белорусского рубля по отношению к доллару. Также по облигациям застройщика начисляется гарантируемая прибыль в размере 8% годовых.

 
 
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фото: Myfin.by Инвесторам предлагаются биржевые облигации 40-го выпуска, номинируемые в белорусских рублях, которые индексируются с привязкой к курсу...
 
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