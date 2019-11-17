Как получить гарантированные 8% годовых с привязкой к валюте и не бояться девальвации

Источник материала: Myfin



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Инвесторам предлагаются биржевые облигации 40-го выпуска, номинируемые в белорусских рублях, которые индексируются с привязкой к курсу доллара США.

Тем самым компания страхует инвесторов от рисков колебания курса белорусского рубля по отношению к доллару. Также по облигациям застройщика начисляется гарантируемая прибыль в размере 8% годовых.