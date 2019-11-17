Mitsubishi обновила компактные модели Attrage и Mirage

Источник материала: Tut.by

Японский производитель обнародовал фотографии обновленных моделей Mirage и Attrage, которые выпускаются на одной платформе на тайском заводе Mitsubishi в Лаем Чабанг.





Хэтчбек Mirage и седан Attrage являются глобальными моделями. На некоторых азиатских и европейских рынках они известны под именами Space Star и Mirage G4. Во внешности обновленной парочки можно разглядеть элементы нынешнего фирменного стиля Dynamic Shield с X-образными чертами во фронтальной части. У машин появились новые светодиодные фары, изменились бамперы, капот и рисунок задних LED-фонарей.









Также для Mirage и Attrage доступны два новых цвета кузова и 15-дюймовые колесные диски оригинального дизайна. В салоне, который можно приукрасить вставками с «карбоновым» рисунком и контрастной прострочкой, фирма обещает улучшенное качество материалов отделки. Кроме того, дуэт обзавелся новой мультимедиа-системой Smartphone Display Audio с 7-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay.





Об изменениях по части техники Mirage и Attrage компания ничего не сообщает — по всей видимости, обе модели сохранили трехцилиндровый бензиновый моторчик объемом 1,2 л (78 лошадиных сил и 100 Нм крутящего момента), в пару которому полагается 5-ступенчатая «механика» или вариатор.





Премьера обновленных Mirage и Attrage состоится в конце ноября на выставке Motor Expo 2019 в Бангкоке. В Таиланде цены на модернизированную «пятидверку» начинаются от 15 700 долларов в пересчете, в то время как седан Attrage обойдется минимум в 16 300 долларов.