Тема недели: Предварительные итоги выборов депутатов Палаты представителей

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси 17 ноября прошли выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Для проведения выборов было образовано 110 избирательных округов, сформирован 5831 участок для голосования, в том числе 46 зарубежных.

На выборах депутатов Палаты представителей было аккредитовано самое большое количество международных наблюдателей за последние 10 лет — 1029. Самые многочисленные миссии на выборы в Беларусь направили СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ — 475 и 346 человек соответственно. От Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявлено 83 эксперта, от ПАСЕ — 28, от Шанхайской организации сотрудничества — 17.





Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на парламентских выборах и ответил на вопросы журналистов.

Александр Лукашенко: поддержим людей, которые будут конструктивно работать в парламенте

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов после голосования на выборах депутатов Палаты представителей.

«Для меня это очень серьезный практичный вопрос. Я не скрывал, что будем поддерживать определенных людей, которые будут конструктивно работать в этом парламенте, — сказал глава государства. — В любой стране кто-то заботится и поддерживает того или иного депутата или группу депутатов. Мы об этом говорим откровенно, не играясь в какую-то дутую демократию».

«Я как глава государства, ответственный по Конституции за функционирование ветвей власти, забочусь о том, чтобы все они были в порядке. Чтобы стране было лучше после этих выборов. В этом направлении я работаю», — отметил белорусский лидер.





По его словам, перед парламентом и его новым составом стоит очень много проблем и задач. «Но я скажу о главной задаче. Мы построили первое в Беларуси суверенное независимое государство. И вы, и все мы. Кто-то строил, но немного было людей, которые тащили назад, и сейчас тащат, мешая развитию этого государства. Так вот, забота всех ветвей власти в Беларуси — сохранить государство, суверенитет и независимость. Для парламента важно — это надо воплотить в законы. А это правила жизни в обществе. Вот это главное. Все остальное каждый будет по своему решать», — считает Александр Лукашенко.

«Каждый в стране занимается своим делом. Депутаты должны заниматься законотворчеством, кодификацией законов, чтобы они были проще, доступнее, принимать новые законы. Потому что жизнь идет, меняется, и надо не отстать от нее», — подчеркнул глава государства.

Раскрывая некоторые подробности своего выбора, он сказал: «Вам и спрашивать нечего. Если вы посмотрите на список, вы сразу поймете, за кого я голосовал. Если человека я когда-то назначил, а он за это время ничего плохого не сделал (только хорошее), то я за него имею право проголосовать».

Александр Лукашенко о признании выборов: я по этому поводу париться не привык

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что переживает за то, как воспримут выборы за рубежом, но не чрезмерно.

«Но я по этому поводу париться не привык», — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что в стране проводят выборы прежде всего для своего народа и по существующим законам.





«Я переживаю за то, чтобы наши выборы были проведены согласно нашим законам, Конституции. Мы выборы проводим для своей страны, для своего народа, чтобы было лучше у нас. И проводим так, как мы это понимаем», — заявил Александр Лукашенко.

«Если обществу не нравится, как это Президент организовывает, они переизберут его через полгода. Будьте уверены. И я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду, если вы откажете мне в доверии. И власти в целом, если вы откажете в доверии. Поэтому мы проводим выборы для себя. Да, переживаем, чтобы нас нормально восприняли в мире», — сказал глава государства.

Глава государства заметил, что ни одна страна не обращает особого внимания на рекомендации БДИПЧ ОБСЕ, а в Беларуси, наоборот, очень серьезно относятся к их рекомендациям.

Что касается тех или иных изменений в законодательство по выборам, то это делается постепенно. Например, звучат предложения ввести пропорциональную систему на выборах в парламент. «Я уверен, что мажоритарная система себя не изжила. Многие, пощупав пропорциональную, уже вернулись к смешанной, а завтра — к мажоритарной. И если поставить перед народом этот вопрос, он поддержит эту точку зрения. Надо оставить выборы так, как они есть, если это выборы. Это же демократично — весь народ избирает, а не по спискам», — отметил белорусский лидер.

Президент также против создания фейковых партий, в том числе провластных. Он считает, что партии должны формироваться самостоятельно, не на деньги разного рода западных фондов. «Здесь пусть формируют партии. Пусть заслуживают доверие своего народа. Из этого мы будем исходить. И, думаю, это демократично. Я категорически против всякой искусственности», — заявил Александр Лукашенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, как он прореагирует, если на Западе в очередной раз не признают парламентские выборы, Президент сказал: «Это их право. Я буду весьма разочарован в их ангажированности».

«Честно скажу: до этих выборов (в ходе предыдущих электоральных кампаний. — Прим. БЕЛТА) я знал, какое будет их решение. Сейчас не знаю. Они его вырабатывают, смотрят на эти выборы. Это уже прогресс, что они не приехали с заранее подготовленной болванкой, что выборы плохие, мы их не признаем. Сейчас другая ситуация. Они поняли, что Беларусь — это центр Европы, и никуда не денешься. И что надо, чтобы она была мирной, не создавала никому проблем и так далее», — заявил белорусский лидер. «Дело абсолютно не в миротворчестве. Это был повод просто, чтобы выйти из этой дури. Им надо было выйти, нужен был повод. Спасибо, мы готовы сотрудничать», — добавил Президент.

Александр Лукашенко о намерении баллотироваться: я за это кресло не держусь, но свою кандидатуру предложу

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал намерение баллотироваться на предстоящих выборах главы государства в 2020 и 2025 годах. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

Александр Лукашенко подчеркнул, что не держится за этот пост, но считает для себя обязательным предложить свою кандидатуру, а люди сделают выбор.

Глава государства отметил, что неоднократно отвечал на вопросы по поводу своего намерения баллотироваться на будущих президентских выборах. «Если люди меня не поддержат на каких-то выборах, я на них не обижусь. Я уже поработал приличное количество лет, — сказал он. — Это вы думайте, выдвигаться мне на этих выборах или нет».





Если граждане ценят стабильность, спокойное, уверенное развитие государства, его суверенитет — то есть ту политику, которая проводится нынешним Президентом, то они сами должны инициировать его выдвижение. «Да, мы не богаты. Не потому, что Лукашенко плохой. Потому что мы плохо иногда работаем и у нас нет того, что есть в России и других странах (имеются в виду запасы природных энергоресурсов. — Прим. БЕЛТА). Мы свое богатство с мозоля, как у нас в народе говорят, сами, своими руками создаем. Понимая это, вы должны меня просить», — сказал Александр Лукашенко.

«Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Но если буду чувствовать, что вы категорически против, конечно, буду переживать, но тем не менее вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. И я пообещал, что синими пальцами за кресло держаться не буду. Поверьте, это не совсем мягкое кресло», — заверил он.

«Не думайте, что у нас президентская власть — это царствование, как некоторые на улицах кричат: «хопiць», поцарствовал. Они, видимо, так и понимают эту должность», — добавил глава государства.

Что касается сроков проведения выборов Президента, то по закону они должны пройти не позднее августа 2020 года. И переносить эти сроки не планируется. «Летом эти выборы пройдут. Тут никуда не денешься. Зимой? Глупо будет, если мы после этих выборов (парламентских.- Прим. БЕЛТА) сразу назначим очередные выборы. И оппозиция нас начнет долбать, ведь обычно после выборов идет спад, это всегда так. И оппозиция будет не готова к этим выборам. Скажет, что Лукашенко вывел нас из строя и проводит эти выборы для себя. Поэтому надо спад этот преодолеть», — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, к весне спад активности избирателей пройдет, в стране люди будут задействованы в подготовке к празднованию таких значимых дат, как 75-летие Победы 9 мая 2020 года, Дня Независимости 3 июля. Кроме того, необходимо организовать и провести посевную кампанию, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. «Вот это мы сделаем по-хозяйски, а потом в период до уборки (я так думаю, честно, еще не занимался этим вопросом, думал про эти выборы) в каком-то промежутке обозначим (дату президентских выборов. — Прим. БЕЛТА)», — добавил глава государства.

Журналисты также поинтересовались, намерен ли Александр Лукашенко принимать участие в президентских выборах после 2020 года, например, в 2025-м. «Господи, я, может, до 2025 года не доживу, не дай бог, — с юмором ответил Президент. — Хочется еще пожить, дети малые, посмотреть, как у них будет».

Александру Лукашенко представили возможные изменения в Конституцию Беларуси

«Я заявлял о том, что нам надо идти к этому. Глупо было бы с моей стороны заявить, что мы к президентским выборам сменим Конституцию, — сказал Александр Лукашенко. — Элементы новой Конституции с точки зрения Конституционного суда мне представлены».

Президент отметил, что сейчас на основании многих предложений юристов Конституционного суда можно переходить к следующему этапу: будет сформирована более широкая группа специалистов, которые попробуют написать проект Конституции и представить его главе государства. «Я уже, если сочту нужным, представлю ее всему обществу. И третий этап — это будет, скорее всего, обсуждение обществом этой Конституции», — добавил глава государства.





Александр Лукашенко обратил внимание, что сроков для внесения изменений в нынешнюю Конституцию не стоит.

«Никакие сроки я ставить не намерен и не собираюсь. Будет готов вариант — пойдем дальше ко второму, третьему, четвертому этапу. Именно так должна разворачиваться работа. Спешка здесь не приемлема, это серьезный вопрос: как будет жить и развиваться страна в будущем», — подчеркнул Президент.

Глава государства также рассказал, что, когда вносились предложения, судьи Конституционного суда лично подписывали свои идеи. «Персональная ответственность за судьбу страны, за то, как они будут жить в этой стране, как дети их будут жить. Меня удивило и обрадовало, что люди не собираются ломать нынешнюю Конституцию. Ответственность должна быть за этот документ», — заключил Александр Лукашенко.

Партийцы составляют 19,1% Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва

Об этом сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Избраны 110 депутатов по 110 округам. «Из них 19,1% — члены политических партий, или 21 человек», — проинформировала Лидия Ермошина. Белорусскую аграрную партию в парламенте будет представлять один человек. Такой же результат у ЛДП. От Белорусской патриотической партии в Палате представителей будут два человека. Больше всего в обновленном составе парламента членов КПБ — 11 человек. Второе место у Республиканской партии труда и справедливости — шесть человек. «Если сравнить с выборами 2016 года, то представителей партий тогда было меньше — 16 человек», — напомнила глава ЦИК.





Среди избранных депутатов 44 женщины, или 40%. «Это значительный рост. В 2016 году было избрано 38 женщин, или 34,5%», — отметила глава Центризбиркома. «Тем более что женщины избраны достойнейшие — и умные, и красивые, и знаменитые. Надеюсь, что это улучшит и имидж парламента, и его работу», — сказала Лидия Ермошина.

Молодых людей в возрасте до 30 лет в обновленном составе парламента двое, депутатов пока действующего шестого созыва — 30 человек (27,3% от общего числа).

В беседе с журналистами Лидия Ермошина призналась, что сегодня ночью ей удалось поспать часа четыре, и отметила, что удовлетворена уровнем организации избирательной кампании. «Это самая главная оценка, когда в душе нет никакого червяка сомнения, когда засыпаешь с чувством выполненного долга. Это просто лучшая награда, другого и не мыслила», — добавила она. Небольшие замечания к организации выборов будут учтены. «Это, в общем-то, нам задел на будущее, впереди еще одна, самая главная избирательная кампания (президентские выборы. — Прим. БЕЛТА), и мы будем работать над ними», — подчеркнула руководитель Центризбиркома.

Предварительная явка избирателей на парламентских выборах в Беларуси составила 77,22%

Такая информация размещена на сайте ЦИК.

По данным на 20.00, в Брестской области проголосовали 79,34% избирателей от общего числа включенных в списки, в Витебской — 82,09%, в Гомельской — 81,38%. В Гродненской области явка составила 78,69%, в Минской — 78,95%, в Могилевской — 82,3%, в Минске — 63,26%.

Выборы в Беларуси состоялись по всем 110 округам.

ЦИК также обнародовал фамилии кандидатов, которые, по предварительным данным, избраны в состав Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.

Выборы в Беларуси прошли на конкурентной основе, открыто и гласно — миссия СНГ

Такова позиция миссии наблюдателей от СНГ, которую озвучил ее глава Сергей Лебедев.

Миссия подготовила итоговое заявление, которое будет оглашено после того, как в Беларуси официально утвердят итоги выборов. Сергей Лебедев проинформировал о главных выводах. «По мнению наблюдателей от СНГ, органы власти Беларуси, избирательные комиссии всех уровней обеспечили проведение выборов на высоком организационном уровне», — сказал он.





«Они проведены в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом Беларуси, прошли на конкурентной основе, открыто и гласно, были свободными, прозрачными и соответствовали принципам проведения демократических выборов», — подчеркнул Сергей Лебедев.

Миссия СНГ была самой многочисленной на парламентских выборах в Беларуси. В ее составе было 475 представителей восьми стран Содружества.

Миссия ШОС признает парламентские выборы в Беларуси прозрачными и демократичными

Об этом заявил заместитель генерального секретаря ШОС, глава миссии наблюдателей Се Сяоюн.

Кампания соответствовала требованиям национального избирательного законодательства и международным обязательствам, которые взяла на себя Беларусь, сказал Се Сяоюн. «Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными», — озвучил он основные выводы миссии.

Наблюдатели от ШОС зафиксировали единичные технические нарушения, которые не могут оказывать влияния на результаты выборов. «Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов, миссией не отмечено», — добавил Се Сяоюн.

Эксперты от Шанхайской организации сотрудничества 17 ноября посетили 436 избирательных участков. Миссия ШОС обратила внимание на активное участие в голосовании избирателей, профессионализм избирательных комиссий, а также на то, что голосование проходило спокойно, в присутствии представителей СМИ и наблюдателей.

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