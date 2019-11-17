«Ford против Ferrari» обогнал всех по кассовым сборам в прокате

Источник материала: Tut.by

Сразу во всех столичных кинотеатрах минчане активнее всего смотрели суровую драму с Мэттом Дэймоном и Кристианом Бэйлом « Ford против Ferrari ». Скажем честно: такого не было уже прямо очень давно. Раз минчане рекомендуют конкретно это кино, может, и вам стоит сходить на него?

Полный график кинопремьер Минска

Лидер недели — Ford против Ferrari





Главный фильм прошлой недели по мнению минчан рассказывает о взаимоотношениях американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби и отважного британского гонщика Кена Майлза, которые вместе бросили вызов корпорациям и собственным демонам, чтобы создать абсолютно новый спорткар, который смог конкурировать с Ferrari на чемпионате мира, прошедшем во Франции в середине 1960-х. В главных ролях тут обаяшки Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон — и это уже две приличные причины брать билеты в кинотеатр (кстати, Бейл ради этой роли скинул 30 кг, говорит , просто перестал есть после съемок фильма «Власть»). Второй важной причиной идти в кино назовем то, что в режиссерском кресле тут Джеймс Мэнголд — вы знаете его как минимум по работе над «Логаном». Ну и в третьих, ждем картину в листе номинации на «Оскар».





Закадычные друзья Матиас и Максим оказываются на съемочной площадке короткометражки. Им предстоит участие в одном рискованном эпизоде, который перевернет устоявшиеся представления героев о мире и собственной жизни. Вы что, собирались пропустить новый фильм Долана? Вообще, это достаточная шильда, чтобы билеты на сеанс раскупились за один день. Что, собственно, и произошло с показами фильма на последнем «Лiстападзе». Теперь картина вышла в минский прокат, так что мы вас не поймем, если вы и в этот раз упустите из виду каннский свежак.

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