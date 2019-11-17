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«Ford против Ferrari» обогнал всех по кассовым сборам в прокате

18.11.2019 16:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сразу во всех столичных кинотеатрах минчане активнее всего смотрели суровую драму с Мэттом Дэймоном и Кристианом Бэйлом «Ford против Ferrari». Скажем честно: такого не было уже прямо очень давно. Раз минчане рекомендуют конкретно это кино, может, и вам стоит сходить на него?

Полный график кинопремьер Минска

Silver Screen

  1. Ford против Ferrari
  2. Во все тяжкое
  3. Джокер (рецензия AFISHA.TUT.BY)
  4. Эверест
  5. Семейка Аддамс

«КиноМинска»

  1. Ford против Ferrari
  2. Доктор Сон (рецензия AFISHA.TUT.BY)
  3. Малефисента: Владычица тьмы
  4. Ангелы Чарли
  5. Семейка Аддамс

Falcon Club Бутик Кино

  1. Ford против Ferrari
  2. Во все тяжкое
  3. Ангелы Чарли
  4. Семейка Аддамс
  5. Доктор Сон

АртКинотеатр

  1. Ford против Ferrari
  2. Семейка Аддамс
  3. Малефисента: Владычица тьмы
  4. Доктор Сон
  5. Терминатор: Темные судьбы

Лидер недели — Ford против Ferrari


Главный фильм прошлой недели по мнению минчан рассказывает о взаимоотношениях американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби и отважного британского гонщика Кена Майлза, которые вместе бросили вызов корпорациям и собственным демонам, чтобы создать абсолютно новый спорткар, который смог конкурировать с Ferrari на чемпионате мира, прошедшем во Франции в середине 1960-х. В главных ролях тут обаяшки Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон — и это уже две приличные причины брать билеты в кинотеатр (кстати, Бейл ради этой роли скинул 30 кг, говорит, просто перестал есть после съемок фильма «Власть»). Второй важной причиной идти в кино назовем то, что в режиссерском кресле тут Джеймс Мэнголд — вы знаете его как минимум по работе над «Логаном». Ну и в третьих, ждем картину в листе номинации на «Оскар».

Бонус от AFISHA.TUT.BY — «Матиас и Максим»


Закадычные друзья Матиас и Максим оказываются на съемочной площадке короткометражки. Им предстоит участие в одном рискованном эпизоде, который перевернет устоявшиеся представления героев о мире и собственной жизни. Вы что, собирались пропустить новый фильм Долана? Вообще, это достаточная шильда, чтобы билеты на сеанс раскупились за один день. Что, собственно, и произошло с показами фильма на последнем «Лiстападзе». Теперь картина вышла в минский прокат, так что мы вас не поймем, если вы и в этот раз упустите из виду каннский свежак.

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Теги: Минск
 
 
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Сразу во всех столичных кинотеатрах минчане активнее всего смотрели суровую драму с Мэттом Дэймоном и Кристианом Бэйлом «Ford против Ferrari». Скажем честно: такого не...
 
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