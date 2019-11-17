В Сморгонском районе Opel насмерть сбил велосипедиста

Источник материала: Tut.by

В Сморгонском районе велосипедист погиб под колесами автомобиля, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Смертельная авария произошла 17 ноября, около 20.00, вблизи деревни Осипаны. Установлено, что 26-летний водитель Opel Kadett сбил двигавшегося во встречном направлении велосипедиста.

От полученных травм 31-летний велосипедист — житель Сморгонского района — умер на месте происшествия.

В ГАИ отметили, что велосипед спереди и сзади был оборудован световозвращающими элементами.