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В Сморгонском районе Opel насмерть сбил велосипедиста

18.11.2019 16:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сморгонском районе велосипедист погиб под колесами автомобиля, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Смертельная авария произошла 17 ноября, около 20.00, вблизи деревни Осипаны. Установлено, что 26-летний водитель Opel Kadett сбил двигавшегося во встречном направлении велосипедиста.

От полученных травм 31-летний велосипедист — житель Сморгонского района — умер на месте происшествия.

В ГАИ отметили, что велосипед спереди и сзади был оборудован световозвращающими элементами.

 
 
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Велосипед спереди и сзади был оборудован световозвращающими элементами.
 
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