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В Сморгонском районе Opel насмерть сбил велосипедиста
Источник материала: Tut.by
В Сморгонском районе велосипедист погиб под колесами автомобиля,
Смертельная авария произошла 17 ноября, около 20.00, вблизи деревни Осипаны. Установлено, что 26-летний водитель Opel Kadett сбил двигавшегося во встречном направлении велосипедиста.
От полученных травм 31-летний велосипедист — житель Сморгонского района — умер на месте происшествия.
В ГАИ отметили, что велосипед спереди и сзади был оборудован световозвращающими элементами.
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Велосипед спереди и сзади был оборудован световозвращающими элементами.
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