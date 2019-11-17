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За десять месяцев текущего года милиция зафиксировала 632 факта педофилии

18.11.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство предлагает ввести уголовную ответственность за травлю и насилие в отношении детей в интернете. Социологические исследования показывают, что белорусское общего выступает за ужесточение наказания за педофилию, заявил журналистам в понедельник начальник УПНОН МВД полковник милиции Геннадий Казакевич.

За десять месяцев текущего года милиция зафиксировала 632 факта педофилии

© SPUTNIK / ВЛАДИМИР ФЕДОРЕНКО

В МВД прошел брифинг, посвященный презентации второй ветви проекта Pumogut.by, который создан при участии представительства ЮНИСЕФ в Беларуси. Первая ветка проекта информирует о помощи наркозависимым, а вторая была начата в связи со стремительным распространением в Беларуси преступлений насильственного характера в отношении детей.

"Социологические исследования, проведенные в Беларуси, показали, что отношение в обществе к педофилии крайне негативное, хотя это и является медицинским диагнозом", – сказал Казакевич.

За десять месяцев текущего года милиция зафиксировала 632 факта педофилии

По его словам, подавляющее количество респондентов, участвовавших в исследовании, высказались за ужесточение наказания за педофилию.

Казакевич отметил, что данное явление представляет повышенную опасность в связи с высокой латентностью, особенное в интернете. При этом он сообщил, что в сети есть достаточно большое количество инструкций для педофилов, как пошагово завлекать детей, уходить от ответственности, что крайне затрудняет выявляемость таких преступлений со стороны правоохранительных органов.

Казакевич обозначил еще крайне актуальную проблему для Беларуси – вовлечение детей и подростков в порноиндустрию. Он сообщил, что МВД в очередной раз выступили с инициативой об ужесточении наказания за педофилию, а также за преступления в отношении детей в интернете.

За десять месяцев текущего года милиция зафиксировала 632 факта педофилии

"Предлагается ввести уголовную ответственность за травлю и насилие в отношении детей в интернете. Документы находятся в стадии проработки", – сказал представитель МВД.

Свежая статистика

По словам Казакевича, за последние пять лет число выявленных фактов педофилии, пострадавших детей и задержанных педофилов выросло в разы.

"С 2013 по 2018 год количество детей, пострадавших в Беларуси от педофилов, увеличилось в пять раз", – сказал он и привел цифру за 2018 год – более 600 пострадавших.

При этом число выявленных педофилов с 2013 по 2018 год увеличилось с 60 до 409. За десять месяцев текущего года милиция зафиксировала 632 факта педофилии, 19 детей пострадали от съемок в порнофильмах.

 
 
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  Министерство предлагает ввести уголовную ответственность за травлю и насилие в отношении детей в интернете. Социологические исследования показывают, что...
 
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