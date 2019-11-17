Источник материала: Виртуальный Брест

Лев Лещенко на сцене уже более полувека - целая эпоха! Но в Бресте с сольными концертами он не бывал давно. И вот - свершилось. В минувшую пятницу артист собрал полный зал общественно-культурного центра.





А перед концертом - пообщался с корреспондентом Zarya.by, рассказав о своих музыкальных предпочтениях, творчестве и о том, чем его можно удивить в проекте "Голос 60+", где он уже второй сезон сидит в кресле наставника.





- Лев Валерьянович, у вас на днях вышел клип с песней "Соловьиная роща". Почему была выбрана именно эта, уже классическая песня? Обычно клипы снимают, чтобы "продвинуть" какие-то новые композиции...

- Мы с командой "Авторадио" намеренно пошли на такой шаг, решили сделать что-то современное, но при этом сохранить традиции. Снимали на прекрасных берегах Волги. Это клип о единении с природой, о вечных ценностях, искренности, уважении, любви. О том, что душа человека и природы - одно целое.

- Насколько вам интересно участие в проекте "Голос 60+"?

- Очень интересно. Хотя, не скрою, поначалу я раздумывал, соглашаться ли на это? Сейчас не жалею, что пошел в наставники. Увлекся и интегрировался в процесс. Это что-то вроде возвращения к своим истокам. Повторяешь то, что сам когда-то учил, только уже с учетом опыта и знаний.

- Что нужно, чтобы завоевать интерес Льва Лещенко и повернуть его кресло на "Голосе"?

- Две вещи. Во-первых, это тембр вокалиста. Не сила голоса, а именно тембр, индивидуальность. Можно ведь не обладать сильным голосом и завоевать весь мир. Ну а второе, это уже моя "формула" - певческий интеллект. Как человек формулирует фразу, как произносит слово, как его подает. Это очень важно.

- Часто бываете в Беларуси?

- Да, но как правило это корпоративные мероприятия или концерты к каким-либо праздникам. Полноценный сольный концерт - с афишами, билетами - у меня был, наверное года три назад в Минске. Сейчас вот Брест. Я уже не так много выступаю, как раньше. Возможно, три-четыре концерта в месяц... Хотя предложений много. Но я дозирую концерты, стараюсь больше работать в студии. Сложно поверить, а за последние два года я выпустил три альбома - 48 новых песен.

- Кто ваши нынешние музыкальные фавориты, какая музыка вам интересна?

- Отдельных фаворитов нет. Я слушаю все, я "кроссовер" в этом отношении, да и по своему певческому имиджу - тоже. Я пою и эстраду, и классическую музыку. Недавно закончил классическую пластинку, где будут оперные арии и романсы. Но на эстраде я это не пою, потому что не тот формат - зачем массового слушателя напрягать какой-нибудь арией из оперы "Алеко"? Опера - моя давняя любовь. Обожаю слушать Каррераса, Доминго, Паваротти. А еще старый рок, на котором вырос - это группы Tower Of Power, Chicago, Beatles и так далее. Из более поздних - Quееn. В современной музыке я, увы, не нахожу столько интересного.

- А как вам ныне модный рэп?

- Нет, это точно не мое... Хотя вот с Бастой я хорошо знаком, он даже приглашал меня поучаствовать в своем концерте. Это было необычно. Я понимаю, что эта музыка может быть хорошо сделана. Но удовольствия от нее все же не испытываю.

- Расскажите немного о проекте, который в следующем году вы будете реализовать с Анатолием Ярмоленко из наших "Сябров"?

- Планируем большую программу под названием "Мелодии друзей". Это будет тур по городам России, Беларуси и, возможно, других постсоветских стран. Мы приурочим его к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Подобный проект мы когда-то делали с друзьями, артистами, известными еще по советской эстраде - Лаймой Вайкуле, Колей Гнатюком, Толей Ярмоленко... Была очень крепкая программа, мы собирали дворцы спорта. И вот сейчас с Толей (Ярмоленко - С.В.) мы хотим ее возродить. Возможно, к нам присоединятся наши коллеги.

- У вас было много замечательных дуэтов, с кем совместная работа наиболее запомнилась?

- Все дуэты были замечательные. Одна из любимых песен - «Эхо любви», которую мы когда-то пели с Анной Герман. Она была очаровательная певица, ее внутренний мир гармонировал с ее вокалом - нежным и пронзительным. Сейчас я исполняю «Эхо любви» с двумя вокалистками своего ансамбля (в Брест с Львом Лещенко приехала группа из семи музыкантов - С.В.), даю им петь партии Анны попеременно.

- У вас очень широкий репертуар, как подбираете песни для выступлений?

- На своих концертах стараюсь петь песни, первым исполнителем которых был я. Благо, их хватает. Есть, конечно, исключения. Например "Путники в ночи", это перевод Strangers in the Night, которую пел Фрэнк Синатра. Перевод сделал я - для новогоднего огонька. Пишу я и свою музыку, стихи. Но это не для большой сцены, а скорее как хобби (улыбается). Как представитель "старой школы", я предпочитаю, чтобы музыку и стихи делали композиторы и поэты, ну а я буду исполнять.