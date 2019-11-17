«Стали свидетелями печального результата». ОБСЕ не признала парламентские выборы в Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

Международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ считают, что парламентские выборы в Беларуси не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов. Об этом на пресс-конференции в Минске заявила Специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт.





— Основные свободы не соблюдались, а объективность избирательного процесса не была должным образом гарантирована на досрочных парламентских выборах в Беларуси, несмотря на увеличение числа зарегистрированных кандидатов, — к такому заключению пришли международные наблюдатели в своем предварительном заявлении.

Специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что выборы прошли в спокойной обстановке, но не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов.

— Мы отметили общее пренебрежение основополагающими свободами самовыражения, собраний и ассоциаций. Кроме того, мы отметили, что большое число кандидатов подали заявки на участие в выборах, но их участие ограничили. Эти выборы продемонстрировали полное отсутствие соблюдения демократических обязательств. В государстве, где полномочия и независимость парламента ограничены, а основополагающие свободы как избирателей, так и кандидатов ущемляют, существует опасность превращения парламентских выборов в формальность, — заявила Седерфельт.

Представители ОБСЕ в очередной раз пришли к выводу, что правовая база Беларуси не гарантирует демократические выборы. После прошлых выборов были приняты определенные усилия по изменению избирательного законодательства, но никаких конкретных шагов белорусская власть не сделала.

— Наши предыдущие рекомендации по изменению избирательного законодательства остаются в силе. Они связаны с ограниченными составами комиссий, правами кандидатов и прозрачностью при процедуре подсчета голосов. Вчера мы стали свидетелями печального результата, — добавила спецкоординатор.

Наблюдатели считают, что доминирование государственных служащих в избирательных комиссиях ограничило их беспристрастность и независимость, что подорвало доверие общества к избирательному процессу. Около 6,8 миллиона избирателей были зарегистрированы для голосования, но списки являются непубличными, что, по мнению наблюдателей, говорит о полном отсутствия прозрачности.

Глава делегации ПАСЕ лорд Бленкатра заявил, что выборы — это не просто явка на участки в день голосования. По словам Бленкатра, Беларусь сама вправе выбирать политическую и избирательную системы, но в Европе ожидают, что она будет придерживаться международных стандартов.

— Мы разочарованы, что Беларусь не выполнила наши рекомендации, которые мы дали в 2016 году, таким образом лишив своих избирателей и кандидатов возможности полноценно участвовать в демократическом процессе, — сказал Бленкатра.- Совет Европы считает, что изменение избирательного законодательства имеет первостепенное значение для обеспечения стабильности в Беларуси в долгосрочной перспективе.

Глава делегации ПАСЕ назвал моменты, которые вызвали беспокойство у наблюдателей на избирательных участках: пломбы на урнах были ненадлежащего качества — их можно было вскрыть, не было отчета о сопоставлении количества проголосовавших избирателей с количеством бюллетеней в конце дня, урны были не прозрачными, «как и весь процесс», урны для досрочного голосования были деревянными.