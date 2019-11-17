«Волшебная сила». Новогоднюю сказку покажут в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Постановка – заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Александр КОЗАК





Режиссёр – Валентина ЯНОВЕЦ

Художник-постановщик – Николай ПОЛТОРАКА

Художник по костюмам – Оксана МАРУСЯК

Композитор – Александр ЦЫМБАЛ

Балетмейстер – Валерий СУЛТАНОВ

Видеоряд – Сергей АНДРЕЕВ

В сказочном лесу, где сосны и ели растут до небес, живут Дедушка Мороз со Снегурочкой. Вместе они заботятся о лесных жителях и творят чудеса. Но хитрые и мстительные лесные ведьмы задумали что-то недоброе... Без крепкой дружбы и поддержки зрителей не спастись нашим героям от злых чар.

Вас ждёт красочное и музыкальное новогоднее шоу о волшебной силе любви! Ростовые куклы, девять смен декораций, световое шоу, песни и эффектные проекции – всё, чтобы подарить нашим зрителям ощущение настоящего новогоднего чуда.





После спектакля вас ждёт дискотека вокруг новогодней ёлки и встреча со сказочными героями!

В спектакле заняты: Сергей Петкевич, Алексей Щербаков, Татьяна Строк, Дарья Старосотникова, Олег Бузук, Сергей Кондратюк, Екатерина Яцкавец, Наталья Лобко, Алла Омесь, Татьяна Зеленко, Евгения Годун, Ирина Давыденко, Татьяна Василькова, Ольга Жук, Иван Гизмонт, Михаил Ильич, Евгений Трасов, Геннадий Чуриков, Денис Сорока, Вячеслав Цыцковский, Артем Загдай, Евгений Богомолов, Маргарита Воловикова, Татьяна Волчецкая.

Премьера – декабрь 2019 - 0+