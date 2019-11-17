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100-летний юбилей отметил ветеран ВОВ Андрей Гаврилович Вишняков 17 ноября
18.11.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Поздравить с этой замечательной датой юбиляра пришли глава администрации Московского района г.Бреста Вячеслав Васильевич Дашкевич, представители Брестского объединенного городского военного комиссариата, Совета районной ветеранской организации и ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г.Бреста».
В послужном списке фронтовика с февраля 1942 по май 1945 года непосредственное участие в событиях незабываемой для нашей страны войны: освобождении Смоленщины, операция «Багратион», тяжелые бои в Восточной Пруссии, Германии и Чехословакии.
Каждая встреча, каждая возможность пообщаться с Вами - для нас большая честь и радость. Спасибо Вам за подвиг, а также за житейскую мудрость, душевное тепло, которыми Вы по сей день щедро делитесь с окружающими, своими родными и близкими!» - отметил глава администрации Московского района В.В.Дашкевич.
В этот день в адрес ветерана звучало немало поздравлений и слов благодарности, а начальник отделения по гражданству и миграции ОВД администрации Московского района г. Бреста Дмитрий Тадеушевич Лыгановский вручил 100-летнему юбиляру новый паспорт.
«И сегодня Андрей Гаврилович стремится не оставаться в стороне от важных общественно-политических событий нашей страны, какими в настоящее время являются выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Встретив дома представителей участковой избирательной комиссии, Андрей Гаврилович внимательно изучил список кандидатов и сделал свой выбор в пользу одного из них.
Крепкого Вам здоровья на долгие годы, уважаемый юбиляр! Пусть в Вашем доме царят тепло и уют, а родные и близкие окружают любовью и вниманием!
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Поздравить с этой замечательной датой юбиляра пришли глава администрации Московского района г.Бреста Вячеслав Васильевич Дашкевич, представители Брестского...
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