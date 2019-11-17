|
21 ноября в г. Бресте впервые проводится «Электронная ярмарка вакансий СП «Санта Бремор»
18.11.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Соискатели получат возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателем, и при необходимости направить резюме. Специалисты кадровой службы предприятия будут готовы в режиме реального времени ответить на интересующие вопросы граждан посредством чата.
Бресте впервые проводится «Электронная ярмарка вакансий СП «Санта Бремор»" alt="21 ноября в г. Бресте впервые проводится «Электронная ярмарка вакансий СП «Санта Бремор»" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="http://www.21.by/pub/news/2019/11/1574085008497648.jpg" style="height: 351px; width: 750px;">
Доступ для участия в Электронной ярмарке вакансий соискатели смогут получить на сайте e-vacancy.by. 21 ноября 2019 года с 10.00 до 16.00 в г. Бресте впервые проводится «Электронная ярмарка вакансий СП «Санта Бремор» ООО»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соискатели получат возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателем, и при необходимости направить резюме. Специалисты кадровой службы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)