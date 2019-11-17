Источник материала: Виртуальный Брест

Соискатели получат возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателем, и при необходимости направить резюме. Специалисты кадровой службы предприятия будут готовы в режиме реального времени ответить на интересующие вопросы граждан посредством чата.

Бресте впервые проводится «Электронная ярмарка вакансий СП «Санта Бремор»" alt="21 ноября в г. Бресте впервые проводится «Электронная ярмарка вакансий СП «Санта Бремор»" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="http://www.21.by/pub/news/2019/11/1574085008497648.jpg" style="height: 351px; width: 750px;">



Доступ для участия в Электронной ярмарке вакансий соискатели смогут получить на сайте e-vacancy.by. 21 ноября 2019 года с 10.00 до 16.00 в г. Бресте впервые проводится «Электронная ярмарка вакансий СП «Санта Бремор» ООО»