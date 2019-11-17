ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

21 ноября в г. Бресте впервые проводится «Электронная ярмарка вакансий СП «Санта Бремор»

18.11.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Соискатели получат возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателем, и при необходимости направить резюме. Специалисты кадровой службы предприятия будут готовы в режиме реального времени ответить на интересующие вопросы граждан посредством чата.

Бресте впервые проводится «Электронная ярмарка вакансий СП «Санта Бремор»" alt="21 ноября в г. Бресте впервые проводится «Электронная ярмарка вакансий СП «Санта Бремор»" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="http://www.21.by/pub/news/2019/11/1574085008497648.jpg" style="height: 351px; width: 750px;">

Доступ для участия в Электронной ярмарке вакансий соискатели смогут получить на сайте e-vacancy.by. 21 ноября 2019 года с 10.00 до 16.00 в г. Бресте впервые проводится «Электронная ярмарка вакансий СП «Санта Бремор» ООО»

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Соискатели получат возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателем, и при необходимости направить резюме. Специалисты кадровой службы...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ford против Ferrari» обогнал всех по кассовым сборам в прокате
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика