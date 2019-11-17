Россия начнет продавать Су-34 за рубеж

Источник материала: Tut.by

Россия получила первые заявки на экспортную версию истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом рассказал глава «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев на авиасалоне Dubai Airshow 2019, пишет ТАСС.



Фото: Flightglobal

«Работа у нас ведется. Несколько партнеров даже летали на этих самолетах [Су-34]. Так что ждем решений, проводим маркетинговую работу. Заявки есть», — сказал Михеев, отвечая на вопрос об интересе к этому самолету.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух — поверхность» и «воздух — воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета Су-34 — до 4000 км, максимальная скорость — до 1900 км/ч, боевая нагрузка — до 8 тонн.

Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. «Рособоронэкспорт» выступает на выставке организатором единой российской экспозиции, общая площадь которая составляет более 750 кв. метров. Кроме Ростеха и «Рособоронэкспорта» свою продукцию представляют восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, «Вертолеты России», Объединенная двигателестроительная корпорация, НПО «Высокоточные комплексы», концерн ВКО «Алмаз-Антей», холдинг «Швабе» и другие.