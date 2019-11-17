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Monatik анонсировал концерт в «Минск-Арене». Как думаете, соберет?

18.11.2019 17:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Только отгремел концерт украинского исполнителя Monatik, как поклонники отмечают еще одну дату в календаре, чтобы не пропустить новое шоу кумира: певец со своей командой представит масштабную программу 24 октября в «Минск-Арене».

Monatik неоднократно был назван критиками в профильных СМИ как «создатель новой эры в поп-музыке», а также «трендсеттер» танцевальной музыки. Однако главная фишка артиста даже не в зажигательных ритмах и смелых музыкальных экспериментах, а в философии добра и веры в мечту, которую он транслирует через свои песни и стихи.

В 23 года Дима приехал из Луцка покорять Киев, но успех пришел к нему не сразу. Он прошел несколько шоу талантов, где был буквально в шаге от мечты.

— Справишься ли ты, будешь ли ты одним из сильнейших? Будешь ли ты блистать своим вокалом? А я думаю, нет. Я уверен, что блистать ты не будешь, — этими словами рэпера Сереги, сказанными на «X-фактор» в 2010 году, начинается запись концерта с премьерой шоу «LOVE IT ритм» в 2019.

И уже этим летом Monatik собрал самую большую площадку Украины — НСК «Олимпийский» — вместимостью 100 000 зрителей. Зал был забит под завязку ловящими ритм фанатами. Это музыкальное шоу стало самым масштабным за всю историю стадиона. Сцена высотой с 8-этажный дом, около тысячи световых приборов и 795 кВт звука. В танцевальной группе было 12 человек, для них специально сшили 136 единиц одежды. А сама подготовка к шоу длилась 11 месяцев.

Участие Димы (настоящее имя Monatik’a) в качестве наставника «Голос Дети» раскрыло его не только как прекрасного артиста, но и как доброго и сопереживающего человека. На его концертах всегда огромное количество детей, молодежи, поклонников танцевальной и популярной музыки всех возрастов.

Осенью музыкант выступал в белорусской столице. Оказалось, что масштабу артиста и армии его поклонников в минском Falcon Club Arena тесновато, а желающих раздобыть заветный билет было в разы больше, чем смогла вместить площадка.

Когда: 24 октября, 19.00

Где:

Сколько: от 40 до 105 рублей. Танцпол — 70 рублей, фанзона — 90 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Только отгремел концерт украинского исполнителя Monatik, как поклонники отмечают еще одну дату в календаре, чтобы не пропустить новое шоу кумира: певец со своей...
 
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