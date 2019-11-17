Источник материала: Новости Волковыска

18 ноября около 12.30 на пешеходном переходе по ул. Социалистическая водитель на автомобиле «Форд» наехал на 8-летнего ребенка, который переходил проезжую часть дороги, и испугавшись наезда, скрылся.

В результате ДТП пострадавший был доставлен в райбольницу, где ему была оказана медицинская помощь. Ребенку назначили лечение и отпустили домой.

Сотрудниками Госавтоинспекции были предприняты меры к установлению виновного лица и вскоре пожилой мужчина был задержан. В настоящее время проводится разбирательство.