В Волковысском районе старший брат убил младшего

Источник материала: Новости Волковыска

Следователями выясняются обстоятельства убийства мужчины в Волковысском районе.

Вечером 16 ноября в милицию поступило сообщение от диспетчера «103» о том, что в одном из домов д. Ендриховцы Волковысского района мужчину ударили ножом.

На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Установлено, что в одной из комнат указанного дома с колото-резаной раной шеи обнаружено тело 45-летнего мужчины.

По предварительным данным, около 21.30 часов того же дня в ходе совместного распития спиртных напитков между погибшим и его братом возник конфликт, в ходе которого старший брат причинил ранение младшему. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте.





Следователями осмотрено место происшествия, обнаружен и изъят нож, иные предметы и объекты, по которым назначен ряд экспертиз, в т.ч. судебно-медицинская экспертиза.

В отношении старшего брата возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство).

Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. В настоящий момент подозреваемый задержан, допрошен, следователями с его участием производятся неотложные следственные действия, сообщает Телеграм-канал Следственного комитета.



