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О результатах выборов депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Ивьевскому избирательному округу № 54

18.11.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

О результатах выборов депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

по Ивьевскому избирательному округу № 54

Окружная избирательная комиссия Ивьевского избирательного округа  № 54 сообщает о результатах выборов депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва:

- общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 61001

- число избирателей, принявших участие в голосовании – 53489

- число голосов, поданных за каждого кандидата:

Давидович Ирина Бенедиктовна – 4944

Дубицкий Олег Викторович – 6180

Маркевич Александр Иванович – 37505

- число голосов, поданных против всех кандидатов – 4265

- число недействительных бюллетеней – 595

Маркевича Александра Ивановича, 9 мая 1968 года рождения, заместителя председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по законодательству шестого созыва, проживающего в г. Минске, беспартийного, считать избранным депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Ивьевскому избирательному округу № 54.

Председатель комиссии А.П.Буклис

 
Теги: Минск
 
 
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О результатах выборов депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Ивьевскому избирательному округу № 54 ...
 
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