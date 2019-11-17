О результатах выборов депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
по Ивьевскому избирательному округу № 54
Окружная избирательная комиссия Ивьевского избирательного округа № 54 сообщает о результатах выборов депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва:
- общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 61001
- число избирателей, принявших участие в голосовании – 53489
- число голосов, поданных за каждого кандидата:
Давидович Ирина Бенедиктовна – 4944
Дубицкий Олег Викторович – 6180
Маркевич Александр Иванович – 37505
- число голосов, поданных против всех кандидатов – 4265
- число недействительных бюллетеней – 595
Маркевича Александра Ивановича, 9 мая 1968 года рождения, заместителя председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по законодательству шестого созыва, проживающего в г. Минске, беспартийного, считать избранным депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Ивьевскому избирательному округу № 54.
Председатель комиссии А.П.Буклис