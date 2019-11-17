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Беспорядки в Тбилиси: у здания парламента спецназ разгоняет протестующих

18.11.2019 17:02 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беспорядки в Тбилиси: у здания парламента спецназ разгоняет протестующих

фото: rbk.ru

Протесты оппозиции в городе идут с 17 ноября. Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и перекрыли прилегающие к нему улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.

Сегодня спецназ приступил к разгону демонстрантов в Тбилиси, сообщает РБК со ссылкой на телеканал «Рустави-2». Силовики применяют водометы, щиты и газ.

Поводом для начала протестов в Грузии стал провал местной политической реформы: документ, согласно которому следующие парламентские выборы должны были пройти полностью по пропорциональной системе, провалился на голосовании в парламенте 14 ноября.

 
 
 
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Протесты оппозиции в городе идут с 17 ноября. Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и...
 
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