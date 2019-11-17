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Беспорядки в Тбилиси: у здания парламента спецназ разгоняет протестующих
18.11.2019 17:02 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rbk.ru
Протесты оппозиции в городе идут с 17 ноября. Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и перекрыли прилегающие к нему улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.Сегодня спецназ приступил к разгону демонстрантов в Тбилиси, сообщает
Поводом для начала протестов в Грузии стал провал местной политической реформы: документ, согласно которому следующие парламентские выборы должны были пройти полностью по пропорциональной системе, провалился на голосовании в парламенте 14 ноября.
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Протесты оппозиции в городе идут с 17 ноября. Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и...
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