Источник материала: Ежедневник



фото: rbk.ru

Протесты оппозиции в городе идут с 17 ноября. Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и перекрыли прилегающие к нему улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беспорядки в Тбилиси: у здания парламента спецназ разгоняет протестующих Протесты оппозиции в городе идут с 17 ноября. Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и...

Сегодня спецназ приступил к разгону демонстрантов в Тбилиси, сообщаетсо ссылкой на телеканал «Рустави-2». Силовики применяют водометы, щиты и газ.Поводом для начала протестов в Грузии стал провал местной политической реформы: документ, согласно которому следующие парламентские выборы должны были пройти полностью по пропорциональной системе, провалился на голосовании в парламенте 14 ноября.