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Пили в машине и завели, чтобы погреться. В Минске BMW X5 свалился с одной парковки на другую

18.11.2019 17:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске BMW упал с одной парковки на другую и повредил автомобиль. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

Сообщение о ДТП во дворе дома № 11 по улице Романовская Слобода поступило в милицию 17 ноября, около 17.00. Когда сотрудники ГАИ прибыли к месту вызова, то обнаружили опрокинутый BMW X5.

Инспекторы выяснили, что во дворе дома № 16 (расположен на возвышенности), находясь в BMW X5, двое мужчин распивали спиртные напитки. В какой-то момент водитель захотел завести автомобиль, чтобы погреться, однако тот внезапно начал движение, протаранил ограждение и упал вниз, задев припаркованный Volvo.

В ДТП пострадавших нет. На водителя инспекторы составили четыре административных протокола.

 
Теги: Минск
 
 
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На водителя инспекторы составили четыре административных протокола.
 
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