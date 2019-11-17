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В столице инспекторы остановили Chrysler со странными номерами. Машину забрали проверять VIN

18.11.2019 17:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске инспекторы остановили автомобиль со странным регистрационным знаком. Водителя легковушки привлекли к административной ответственности, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

17 ноября на улице Свердлова сотрудники ГАИ остановили автомобиль Chrysler с номерным знаком неустановленного образца. Так как установить подлинность регистрационных знаков и VIN-номера кузова инспекторы на месте не смогли, автомобиль отправили на стоянку в Ленинское РУВД столицы.

На водителя сотрудники ГАИ составили административный протокол по ч. 6 ст. 18. 12 КоАП Беларуси (Управление транспортным средством с заведомо скрытым, подделанным (подложным) или иным образом измененным регистрационным (номерным) знаком). Санкция данной части статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин.

 
Теги: Минск
 
 
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На водителя сотрудники ГАИ составили административный протокол по ч. 6 ст. 18. 12 КоАП Беларуси (Управление транспортным средством с заведомо скрытым, подделанным...
 
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