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Калиновский властям не интересен: стало известно, кто представит Беларусь в Литве
Источник материала: Партизан
Беларусь на перезахоронении Калиновского представит заместитель премьер-министра.
Официальную делегацию Беларуси на перезахоронении Калиновского возглавит заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, сообщает белорусский МИД в фейсбуке
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Беларусь на перезахоронении Калиновского представит заместитель премьер-министра.
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