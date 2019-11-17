Сразу несколько банков предупреждает о мошенничестве по телефону: что делать?

Myfin.by напоминает о простых правилах безопасности, которые помогут избежать неприятных историй. напоминает о простых правилах безопасности, которые помогут избежать неприятных историй.





Что происходит?

О том, что резко возросло число попыток по телефону и через соцсети узнать у клиентов банков информацию о карточках и счетах, сообщили сразу несколько банков.





«Предупреждаем вас о том, что в настоящее время мошенники, представляясь сотрудниками банков, звонят клиентам и просят предоставить паспортные данные (в том числе девичью фамилию матери, коды из SMS-сообщений и т.д.), реквизиты карточек, пароли» – пишет Банк ВТБ (Беларусь).





В БНБ-Банке отмечают, что мошенники в случае отказа, начинают оказывать психологическое давление:





«В ходе разговора злоумышленники уточняют: остаток на счете, есть ли у клиента карты других банков, номер карты, срок действия, CVV-код, паспортные данные, смс-коды. В отдельных случаях злоумышленники при несогласии клиента предоставить необходимую информацию переводят разговор в более жесткую форму, угрожая одобрить кредит либо заблокировать карту, тем самым оказывая психологическое давление».





О кибертатаках на систему интернет-банка сообщает МТБанк:





«Сегодня банки имеют дело со сложными и комплексными видами мошеннических схем в интернете и не только. В том числе с применением методов социальной инженерии и психологического влияния на клиентов. Мы можем отметить, что в нашем банке антифрод-защита на высоком уровне. Но одних усилий банка недостаточно. Очень важно, чтобы и клиенты со своей стороны проявляли повышенную бдительность», - отметил директор по розничному бизнесу МТБанка Никита Козырев.





Об активности мошенников в соцсетях рассказывает Беларусбанк:





«В социальных сетях распространяется реклама несуществующей государственной платформы по заработку «Беларусбанк-Инвест» со ссылкой на ее якобы официальный сайт http://bl-banks.com, который по всем признакам является фишинговым (мошенническим). Владельцы ресурса неправомерно собирают личную информацию людей, которые хотят воспользоваться услугами платформы, чтобы приумножить свои сбережения».





Похожую активность в соцсетях отмечают и в Белагропромбанке:





«Под видом друзей и родственников в социальных сетях вам могут писать мошенники, получившие доступ к их учетным записям! В случае, если вам написали с просьбой перевести деньги на карточку или предоставить персональные данные – по возможности свяжитесь с человеком, от имени которого вам поступило сообщение!».









Как защититься от мошенников?

Есть несколько очень простых рекомендаций, которые помогут защититься от мошенников.





Если вам звонят из банка с какой-либо просьбой, запишите имя и фамилию специалиста, его должность. Скажите, что в данный момент у вас нет возможности разговаривать.





Затем позвоните на номер телефона, указанный в контактных данных банка и уточните, действительно ли у них работает этот специалист и какой вопрос банк хотел с вами обсудить.





В случае, если специалист банка пытается вам угрожать ограничениями по работе карточки или выдачи кредита, прерывайте разговор. Ни в коем случае не называйте коды подтверждений из SMS-сообщений, CVC/CVV коды с карточки.





Любая просьба от якобы сотрудников банка сделать что-то срочно и прямо сейчас должна насторожить. С вероятностью 99% - это мошенники.





Не доверяйте личным сообщениям в соцсетях от друзей/близких родственников с просьбой срочно перевести деньги. Перезвоните человеку, чтобы лично убедиться, что это написал именно он.









Не сообщайте посторонним ваши личные данные: паспортные реквизиты, пароли, доступы к интернет-банку и пр. Сотрудникам банка данная информация не требуется.