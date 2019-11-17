Юрий Беленький: У нас и внесудебные смертные казни были

Юрий Беленький был организатором двух мероприятий, посвященных памяти жертв сталинского террора 1937-1941 годов, которые состоялись 3 и 10 ноября в Напомним,был организатором двух мероприятий, посвященных памяти жертв сталинского террора 1937-1941 годов, которые состоялись 3 и 10 ноября в Минске





– На меня завели два дела – открыли гражданское дело, выставили досудебную претензию, – говорит Юрий Адамович. – На днях как раз был в милиции по административному делу – его уже передали в суд, жду повестку. Административное дело возбудили за то, что я якобы не выполнил договор и не оплатил мероприятие.





Но это незаконное требование! В 2013-2014 годах я уже подвергался судебному преследованию за неоплату, и тогда подал жалобу в Комитет по правам человека ООН, который признал, что налицо нарушение прав.





Беларусь признала принципы ОБСЕ, значит, не должна брать деньги на некоммерческие мероприятия.





Я сам бывший депутат и прекрасно знаю, как принимаются законы. И поэтому я четко говорю, что платить не буду. Это незаконное требование.









– Но Совмин утвердил скандальное положение о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка во время проведения массовых акций.





– Постановление имеет меньшую юридическую силу, чем закон. И оно вводит в действие положение – фактически методичку подсчета денег, когда уже принято решение об оплате.





Например, если Алла Пугачева приехала и известно, сколько она собрала людей на свой концерт, который является коммерческим, можно подсчитать, сколько она должна заплатить.





Когда мы готовили одну из акций в регионе, то написали в Совмин, попросили освободить нас от оплаты. Что они сделали? Переслали наше обращение в Червенский райисполком на реагирование.





А когда нам давали разрешение на акцию, в документах была указана лишь ссылка на нормы действующего законодательства. Но решение об оплате может быть принято только по коммерческим мероприятиям, так что это абсолютно незаконное требование!





Но мы еще не получили все ответы на свои обращения. Но видно, что просто перебрасывают ответы из одного ведомства в другое. Никто не хочет брать на себя ответственность!









– Организаторы Дня Воли Николай Козлов, Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова и Игорь Борисов тоже говорили, что это незаконное требование – оплачивать работу милиции, которую содержат налогоплательщики. Но суд обязал их.





– Суд у нас – это зависимый орган, так что удивляться нечему. Но я не знаю всех обстоятельств того дела. Поэтому могу говорить только о своей ситуации. Мы будем отстаивать букву закона, причем в разрезе аспектов международного права.





Есть Конституция, есть принципы ОБСЕ 2010 года, где конкретно говорится о том, что государство не должно требовать деньги за проведение массовых акций. А постановление Совета министров просто ввело в действие «методичку» по подсчету денег.





А то, что это положение применяют к оппозиционным политикам… Так у нас и внесудебные смертные казни применялись – вспомните дело Юрия Захаренко, Виктора Гончара…





Я считаю, нужно руководствоваться законами и международными принципами права.





Есть ведь еще и этический момент. Люди в День памяти предков пришли в Куропаты помянуть невинно убитых, а с них за это требуют деньги! Что за мораль у тех людей, которые принимают такие решения? Что у них в голове?





Когда я рассказывал об этом одному из дипломатов, он удивился. Как вообще за это можно требовать деньги! Для того, кто не в теме белорусских реалий – это просто шок!





– Вы надеетесь, что те дипломаты и политики, к которым вы написали партийное обращение, как-то помогут в этой ситуации?





– Есть комитет по правам человека ООН, международный суд. Этот вопрос находится в их компетенции. А дипломаты могут просто доложить своим правительствам, что сегодня происходит в Беларуси.





Но мы написали открытое письмо к президенту Австрии, президенту Национального Совета Австрийской Республики, председателю австрийской народной партии, потому что как раз в те дни, когда у Лукашенко в Австрии были встречи на самом высоком уровне, в отношении меня возбудили административный процесс за Куропаты.





Все это было в один день. Так совпало… И мы обратились к тем персонам, с которыми Лукашенко должен был встречаться в те дни. Мы не рассчитываем на большую помощь, но хотим, чтобы люди знали, с президентом какой страны они садятся за стол.









– Юрий Адамович, а вы на выборы ходили?





– А у нас разве есть выборы? А может, и суд независимый появился?





Думаю, все прекрасно понимают: выборов у нас нет, есть спектакль, финал которого был известен всем.





Я не понимаю, как можно было обманывать людей и призывать их идти на обманную, фальшивую акцию? Как оппозиционный политик может делать вид, что в Беларуси есть выборы? Таким людям нужно уходить из политики, я так считаю. Потому что у них проблемы с моралью…





Не исключено, что эта Палата представителей ликвидирует независимость Беларуси. А оппозиционные политики, которые участвовали в этом цирке и тем самым помогали легитимизировать выборы, – это не оппозиция, это по-другому называется.



