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Спецназ начал разгон протестующих в Тбилиси

18.11.2019 16:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Тбилиси спецназ приступили к разгону демонстрантов, собравшихся возле служебных входов грузинского парламента.

До начала спецоперации полиция дала участникам акции протеста полчаса на то, чтобы они покинули территорию у парламента. Когда начался разгон, протестующие пытались оказать сопротивление, но под давлением силовиков, которые оттесняли их щитами и обстреливали из водяных пушек, были вынуждены отступить.

Протестная акция в Тбилиси началась накануне. Оппозиционеры потребовали распустить парламент, провести досрочные выборы и назначить переходное правительство. 

Десятки протестующих провели ночь у здания парламента, соорудив палатки, заблокировав все входы в здание и перекрыв близлежащие улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.


Поводом для протестов стало то, что 14 ноября парламент Грузии не смог принять поправки в конституцию, по которым парламентские выборы в стране в 2020 году должны были пройти не по смешанной, а по полностью пропорциональной системе. 

После этого против правительства объединились все оппозиционные силы.
 
 
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В Тбилиси спецназ приступили к разгону демонстрантов, собравшихся возле служебных входов грузинского парламента.
 
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