Счастливы вместе: японская экс-принцесса Аяко родила сына от простолюдина









Японская принцесса Аяко впервые стала мамой: в минувшее воскресенье она родила сына от супруга-простолюдина – предпринимателя Кея Мория.





Ради своей любви к простому мужчине принцессе пришлось пожертвовать привилегированным положением в обществе. Отказавшись от своих прав на престол, принцесса получила денежную выплату, которая позволяет ей вести привычный образ жизни. Скандальная свадьба состоялась осенью 2018 года.





Как сообщило издание Japan News, первенец отрекшейся от престола принцессы Аяко и ее супруга Кея Мория появился на свет 17 ноября 2019 года. Роды прошли без осложнений, и в данный момент мать и ребенок чувствуют себя хорошо.









Другие подробности появления ребенка на свет, а также его имя пока не раскрываются.





Отметим, что принцесса Аяко повторила поступок своей старшей сестры: принцесса Норико вышла замуж за священника в 2014 году.







