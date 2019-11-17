Допились: брат перерезал горло брату

Вечером 16 ноября в милицию поступило сообщение от диспетчера «103» о том, что в одном из домов населенного пункта Волковысского района мужчину ударили ножом.





На месте было установлено, что в одной из комнат указанного дома с колото-резаной раной шеи обнаружено тело 45-летнего мужчины.





По предварительным данным, около 21.30 часов того же дня в ходе совместного распития спиртных напитков между погибшим и его братом возник конфликт, в ходе которого старший брат причинил ранение младшему. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте.













В отношении старшего брата возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство).





Подозреваемый задержан.