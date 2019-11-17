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Белорусский парламент обновился на две трети
18.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Почти каждый второй депутат в Национальном собрании Беларуси – женщина. Такие итоги выборов в парламент озвучили в Центризбиркоме. Решать судьбу страны будут, в частности, экс-министр информации Лилия Ананич и обладательница титула «Мисс Беларусь – 2018» Мария Василевич. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Обновился на две трети. В парламент седьмого созыва вошли представители политических партий – 21 человек. Это на пять больше, чем по результатам прошлых выборов. Среди новых депутатов много известных личностей: экс-министр информации, бывший посол Беларуси в Турции и «Мисс Беларусь – 2018». В этот раз национальный парламент будет на 40% процентов состоять из женщин.
Выборы состоялись во всех избирательных округах Беларуси, а их – 110, как и мест в парламенте. Народ голосовал активно, правом голоса воспользовались 78% избирателей.
Свой выбор сделал и президент Беларуси Александр Лукашенко. Во время общения с журналистами он перечислил основные задачи народных избранников.
За ходом выборов следило рекордное число наблюдателей – 30 тысяч национальных и около тысячи международных, больше всего из стран Содружества. По мнению экспертов, без нарушений не обошлось, но они были незначительные и никак не повлияли на результаты голосования.
Наблюдатели отметили также, что на каждом участке для голосования было достаточно информации о кандидатах. Еще один плюс: высокая конкуренция – более пяти человек на место.
В первый раз в овальном зале белорусского парламента народные избранники соберутся 6 декабря. Этому созыву предстоит назначить дату выборов президента, которые пройдут в следующем году.
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В первый раз народные избранники соберутся на заседание в новом составе 6 декабря.
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