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Белорусский парламент обновился на две трети

18.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почти каждый второй депутат в Национальном собрании Беларуси – женщина. Такие итоги выборов в парламент озвучили в Центризбиркоме. Решать судьбу страны будут, в частности, экс-министр информации Лилия Ананич и обладательница титула «Мисс Беларусь – 2018» Мария Василевич. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Обновился на две трети. В парламент седьмого созыва вошли представители политических партий – 21 человек. Это на пять больше, чем по результатам прошлых выборов. Среди новых депутатов много известных личностей: экс-министр информации, бывший посол Беларуси в Турции и «Мисс Беларусь – 2018». В этот раз национальный парламент будет на 40% процентов состоять из женщин.

«Мы приросли. 40 женщин – это, наверное, самый высокий показатель за все время. Я поздравляю. Тем более, женщины достойнейшие. И умные, и красивые, и знаменитые. Я надеюсь, что это улучшит и имидж парламента, и его работу», – сказала председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.

Выборы состоялись во всех избирательных округах Беларуси, а их – 110, как и мест в парламенте. Народ голосовал активно, правом голоса воспользовались 78% избирателей. 

Свой выбор сделал и президент Беларуси Александр Лукашенко. Во время общения с журналистами он перечислил основные задачи народных избранников.

«Забота всех ветвей власти в Беларуси, и исполнительной, и законодательной, и судебной, – сохранить государство. Сохранить суверенитет и независимость. Это важно для парламента. Это надо воплотить в законах. А закон – это правила жизни общества», – подчеркнул Лукашенко.

За ходом выборов следило рекордное число наблюдателей – 30 тысяч национальных и около тысячи международных, больше всего из стран Содружества. По мнению экспертов, без нарушений не обошлось, но они были незначительные и никак не повлияли на результаты голосования.

«Миссия наблюдателей от Содружества независимых государств приходит к выводу о том, что выборы от 17 ноября 2019 года проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Республики Беларусь. Прошли на конкурентной основе, открыто и гласно. Были свободными, прозрачными и соответствовали принципам проведения демократических выборов», – отметил глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.

Наблюдатели отметили также, что на каждом участке для голосования было достаточно информации о кандидатах. Еще один плюс: высокая конкуренция – более пяти человек на место.

«Вот эта конкуренция идей, политических взглядов, которая присутствовала практически в каждом избирательном округе, наверное, и создала возможность такого активного участия граждан и интерес к этой избирательной кампании», – дал свою оценку депутат Госдумы Российской Федерации, наблюдатель миссии СНГ Артем Туров.

В первый раз в овальном зале белорусского парламента народные избранники соберутся 6 декабря. Этому созыву предстоит назначить дату выборов президента, которые пройдут в следующем году.



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В первый раз народные избранники соберутся на заседание в новом составе 6 декабря.
 
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