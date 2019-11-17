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Топ-3 дома под Минском до 55 тысяч долларов, где можно жить круглый год

18.11.2019 17:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На осень приходится один из пиков продаж загородной недвижимости. Сейчас в тренде небольшие дома, подходящие для круглогодичного проживания. REALTY.TUT.BY выбрал три современных дома, расположенных недалеко и Минска и цена которых не превышает 55 тысяч долларов в эквиваленте. Подробнее — в материале.

д. Латушки

Дом расположен в деревне Латушки Дзержинского района (брестское направление), в 32 километрах от МКАД. Площадь объекта — 40 квадратных метров, участка — 10 соток. Дом построен по технологии финского каркаса, утеплен современными материалами. Из коммуникаций автономная канализация, собственная скважина; отопление конвекторами.


Фото: realt.by

В доме кухня-гостиная, спальня, крытая терраса, хозяйственный блок. Объект укомплектован всей мебелью, техникой и декором. Продается за 37,9 тысячи долларов в эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

д. Володьки

Дом расположен в деревне Володьки в 30 км от МКАД (слуцкое направление). Площадь объекта — 45 квадратных метров, участка — 20 соток. Дом предназначен для круглогодичного проживания, строился из клееного бруса (220 мм). Отопление — электрический котел и норвежская печь-камин, водяной теплый пол по всему дому. При желании можно подвести газ, но всего перечисленного более чем достаточно. Бойлер для горячей воды. Цена — 55 тысяч долларов в эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

СТ «Вишневка»

Садоводческое товарищество «Вишневка» расположено в 18 км от МКАД, в Минском районе (мядельское направление). Площадь дома — 65,7 квадратных метров, участка — 8 соток. Дом каркасный, утепленный, на свайном фундаменте, кровля из металлопрофиля, стеклопакеты с энергосберегающим остеклением. В доме можно проживать круглогодично, в нем есть водопровод (скважина 40м) и канализация (септик).


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Объект продается с мебелью и техникой. ориентировочная стоимость эквивалента — 52 тысячи долларов. Возможен обмен на квартиру в Минске, говорится в объявлении о продаже.

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Теги: Минск
 
 
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