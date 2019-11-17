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Сладкие шедевры от слуцких мастеров победили в конкурсе «Продэкспо-2019»

18.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Сладкие шедевры от слуцких мастеров победили в конкурсе «Продэкспо-2019»

Композиция из пряников и торты из мастики, созданные руками учащихся и педагогов ГУО «Слуцкий государственный колледж» стали победителями 25 международного конкурса «Продэкспо-2019», который проходил в Минске с 12 по 15 ноября.

— В конкурсе принимали участие 17 стран. Наш колледж представлял Минскую область. В итоге композиция из пряников, выполненная нашими учащимися 2-го курса, взяла сразу две бронзовые медали. А торты педагога дополнительного образования Ирины Куприянчик стали безоговорочными победителями в своей номинации, — рассказала Татьяна Ядченко, заведующая отделением общественного питания и торгового дела ГУО «Слуцкий государственный колледж».

Композиция из пряников напоминает зимнюю сказку — красочные домики под снежными шапками, карета, мчащаяся по заснеженной дороге, сани Деда Мороза.

Сладкие шедевры от слуцких мастеров победили в конкурсе «Продэкспо-2019»

А торты из мастики скорее напоминают шедевры скульптора, чем лакомство от кулинара. «Китай» и «Беларуская хатка» — две полярные работы, которые, впрочем, связаны одной идеей: дружба и крепкие отношения между двумя странами.

Сладкие шедевры от слуцких мастеров победили в конкурсе «Продэкспо-2019»

МЛЫН.by
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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Композиция из пряников и торты из мастики, созданные руками учащихся и педагогов ГУО «Слуцкий государственный колледж» стали победителями 25 международного...
 
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