Сладкие шедевры от слуцких мастеров победили в конкурсе «Продэкспо-2019»

Источник материала: Слуцк Город





Композиция из пряников и торты из мастики, созданные руками учащихся и педагогов ГУО «Слуцкий государственный колледж» стали победителями 25 международного конкурса «Продэкспо-2019», который проходил в Минске с 12 по 15 ноября.

— В конкурсе принимали участие 17 стран. Наш колледж представлял Минскую область. В итоге композиция из пряников, выполненная нашими учащимися 2-го курса, взяла сразу две бронзовые медали. А торты педагога дополнительного образования Ирины Куприянчик стали безоговорочными победителями в своей номинации, — рассказала Татьяна Ядченко, заведующая отделением общественного питания и торгового дела ГУО «Слуцкий государственный колледж».

Композиция из пряников напоминает зимнюю сказку — красочные домики под снежными шапками, карета, мчащаяся по заснеженной дороге, сани Деда Мороза.





А торты из мастики скорее напоминают шедевры скульптора, чем лакомство от кулинара. «Китай» и «Беларуская хатка» — две полярные работы, которые, впрочем, связаны одной идеей: дружба и крепкие отношения между двумя странами.



