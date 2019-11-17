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Огромная змея ползала над посетителями спа-салона около десяти лет

18.11.2019 17:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Владелец салона красоты многие годы слышал, как люди говорят, будто у него обитает огромная змея. Мужчина не верил, пока однажды рептилия не упала прямо перед ним с потолка. 

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошёл в районе Чанчэн китайского города Фошань. Владелец заведения, увидев питона, испугался и начал дрожать. Потом он набрался мужества и вызвал специалистов, чтобы они забрали рептилию, но не получилось. 

Огромная змея ползала над посетителями спа-салона около десяти лет
Фото: AsiaWire 

После этого мужчина позвонил в полицию. Правоохранителям потребовалось на поимку животного всего пять минут. Полицейские выключили свет, накрыли змею одеялом и начали удерживать. Когда рептилия прекратила сопротивление, её поместили в мешок и отвезли в зоопарк. 

Огромная змея ползала над посетителями спа-салона около десяти лет
Фото: AsiaWire 

Владелец спа-салона рассказал, что ему не раз доводилось слышать, будто у него в помещении водится питон. Первые слухи появились около десяти лет назад. Рептилию замечали работники, а также за три года до происшествия о змее говорили строители, проводившие ремонтные работы. 

Огромная змея ползала над посетителями спа-салона около десяти лет
Фото: AsiaWire 

Пойманное животное весит 19 кг. Предполагается, что оно жило в потолке из гипсокартона и питалось крысами. Возраст питона неизвестен, но отмечается, что некоторые представители вида способны жить до 25 лет. 

Огромная змея ползала над посетителями спа-салона около десяти лет
Фото: AsiaWire 

Ранее мы рассказывали, что на мужчину напала змея, которую он должен был поймать.

Но человек не растерялся – подробнее здесь

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Владелец салона красоты многие годы слышал, как люди говорят, будто у него обитает огромная змея. Мужчина не верил, пока однажды рептилия не упала прямо перед ним с...
 
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